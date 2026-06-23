Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - Le ministre Souleymane Diarrassouba appelle le secteur privé à se mobiliser pour financer la stratégie

Le gouvernement entend faire du secteur privé le principal moteur de la mise en oeuvre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Les acteurs du secteur privé ont répondu massivement à l'invitation du ministère du Plan et du Développement dans le cadre de la tribune d'échanges baptisée « Focus Pnd » le 22 juin 2026 à la Maison de l'entreprise, au Plateau. La rencontre a mobilisé l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial ivoirien, notamment les membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), en présence de son président, Ahmed Cissé. Étaient présents le président de la Fipme, Kanigui Ouattara, le président de Cpu-Pme, Diomandé Elias Farakhan, ainsi que de la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Nadine Bla.

À cette occasion, le ministre du Plan et du Développement, Dr Souleymane Diarrassouba, a dévoilé un vaste portefeuille de projets structurants et lancé un appel à une mobilisation accrue des investisseurs nationaux et internationaux. « Quel que soit votre domaine de compétence, il existe une porte d'entrée adaptée à votre stratégie d'investissement », a-t-il assuré, mettant en avant les nombreuses opportunités offertes par le nouveau Pnd.

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Doté d'une enveloppe globale de 114 838,5 milliards de FCfa sur la période 2026-2030, le Plan national de développement repose sur trois leviers majeurs : les investissements publics, les investissements privés et les partenariats public-privé (Ppp). Le gouvernement prévoit une contribution du secteur privé à hauteur de 80 614,7 milliards de FCFA, soit 70,2 % du financement global, contre 34 223,9 milliards de Fcfa pour la part publique. Pour le ministre, le secteur privé constitue désormais le principal acteur de la transformation économique du pays, de l'industrialisation et de la création d'emplois.

Le Pnd ambitionne d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne à travers des investissements massifs dans l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie, les mines, le tourisme et l'économie numérique. Parmi les projets phares figurent le développement de neuf pôles agro-industriels, la construction de 9 500 salles de classe, de 1 200 centres de santé, de quatre nouveaux Chu, ainsi que la réalisation de plus de 1 000 kilomètres d'autoroutes et de plusieurs milliers de kilomètres de routes interurbaines.

Le secteur privé est particulièrement attendu dans les domaines de l'énergie, de la logistique, de l'industrie, du numérique et du tourisme. Le gouvernement prévoit notamment de porter la capacité nationale de production électrique de 3 200 à 5 700 mégawatts, grâce à la réalisation de centrales thermiques, hydroélectriques et solaires. De nouvelles zones industrielles verront également le jour à Bouaké, Bonoua, Yamoussoukro, San Pedro et Adzopé.

Pour Dr Souleymane Diarrassouba, la réussite du Pnd dépendra de la solidité du partenariat entre l'État et les opérateurs économiques. « Le Pnd 2026-2030 porte l'ambition de transformer durablement notre pays. Je vous invite à devenir dès aujourd'hui les partenaires et les bâtisseurs de cette vision », a-t-il déclaré. Le ministre a enfin donné rendez-vous aux investisseurs les 8 et 9 juillet prochains à Abidjan, à l'occasion du Groupe consultatif consacré à la mobilisation des financements du Pnd. « Nous sommes à la recherche de plus de 80 000 milliards de FCFA auprès du secteur privé et je sais pouvoir compter sur votre engagement », a-t-il conclu sous les applaudissements du patronat.

« Le secteur privé ivoirien est prêt », assure Ahmed Cissé

Le secteur privé entend jouer pleinement sa partition dans la mise en oeuvre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030. C'est le message fort lancé par Ahmed Cissé, président de la Cgeci. Saluant l'engagement du ministre du Plan et du Développement, qu'il a présenté comme l'un des principaux artisans de la conception du nouveau plan, Ahmed Cissé a exprimé la reconnaissance du patronat ivoirien pour la démarche inclusive adoptée par le gouvernement. « Le secteur privé ivoirien est prêt.

Prêt à innover, prêt à investir, prêt à mettre son expertise au service du développement national et à co-construire l'avenir économique de notre pays aux côtés de l'État », a-t-il déclaré. Selon lui, l'initiative « Focus Pnd » répond à une forte attente du monde des affaires. Parce que les entreprises ont besoin d'une meilleure visibilité sur les projets prioritaires, les mécanismes de financement, les opportunités de partenariats public-privé et les calendriers d'exécution.

Le patron des patrons n'a pas manqué de souligner la part de responsabilité du privé. « L'émergence de notre économie dépend de notre capacité collective à faire grandir nos entreprises et à bâtir de véritables champions nationaux et régionaux », a-t-il souligné.

Ahmed Cissé s'est également félicité de l'adoption prochaine d'un cadre stratégique dédié aux champions nationaux. Il a toutefois plaidé pour un meilleur accès des Pme aux marchés générés par le Pnd, ainsi que pour le renforcement de leurs capacités et la promotion d'alliances stratégiques favorisant le transfert de compétences.