Cote d'Ivoire: Hackathon « Ponts Numériques » - L'équipe Yankadi triomphe avec l'application « Kouman Play »

Au terme de trois jours d'intenses réflexions, d'innovation et de collaboration intergénérationnelle, l'équipe Yankadi s'est imposée comme la grande lauréate du hackathon « Ponts Numériques », organisé par Kouman en partenariat avec l'Union européenne.

La cérémonie de clôture de cette initiative, consacrée à la lutte contre la désinformation et à la promotion d'un usage responsable de l'intelligence artificielle, s'est tenue le 18 juin 2026 au Plateau.

Composée d'Ossey Yvan Jean de Kenty, Corinne Thio, Ouéllé Hioto Yolande et Dehe Firme, l'équipe victorieuse a séduit le jury grâce à « Kouman Play », une application mobile conçue pour rapprocher les générations tout en contribuant à la préservation du patrimoine culturel ivoirien.

Face à plusieurs projets innovants, Yankadi s'est distinguée en proposant une solution qui conjugue technologie, transmission des savoirs et valorisation des traditions. L'application met à l'honneur les contes, proverbes et récits issus de la mémoire collective ivoirienne à travers une expérience ludique, interactive et éducative.

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L'originalité de « Kouman Play » repose sur un concept de duel de connaissances opposant un jeune à un aîné. À travers ce mécanisme, l'application crée un véritable espace d'échange où l'expérience des anciens rencontre la curiosité de la jeunesse. Une approche innovante qui favorise le dialogue intergénérationnel tout en renforçant l'apprentissage mutuel.

Cette distinction récompense le travail remarquable des quatre membres de l'équipe, qui ont su allier créativité, innovation et compréhension des enjeux sociétaux actuels. Leur projet apporte une réponse pertinente à une problématique majeure : faire du numérique un outil non seulement d'information et de divertissement, mais aussi de préservation de l'identité culturelle et de renforcement de la cohésion sociale.

Président du jury, S.E.M. Irchad Ramiandrasoa Razaaly, ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a salué la qualité et la pertinence des solutions présentées. Il a encouragé les jeunes à devenir des acteurs responsables du numérique, tout en rappelant le rôle essentiel des aînés dans la transmission de la mémoire collective et des valeurs communautaires.

Grâce à cette victoire, l'équipe Yankadi bénéficiera, dès le mois de juillet, d'un accompagnement au sein d'un incubateur soutenu par la GIZ. Cet encadrement permettra aux porteurs de « Kouman Play » de développer une version opérationnelle de leur application d'ici à la fin de l'année.

Au-delà du trophée remporté, cette consécration marque le début d'une aventure prometteuse pour ces quatre jeunes innovateurs. Leur succès illustre pleinement l'ambition du hackathon « Ponts Numériques » : démontrer que le numérique, lorsqu'il est mis au service des valeurs humaines et culturelles, peut devenir un puissant levier de transmission des savoirs, de dialogue et de rapprochement entre les générations.