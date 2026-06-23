Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur / Excellence académique - Sept établissements reçoivent le premier label franco-ivoirien

L'excellence au coeur de la coopération universitaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Sept établissements d'enseignement supérieur ivoiriens ont reçu, le 22 juin, à l'amphithéâtre de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea), à Cocody, le premier label du Hub franco-ivoirien pour l'éducation (HubFIE). C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables académiques et des partenaires institutionnels français.

Les établissements distingués sont l'Ensea, l'Esatic, l'Estia, l'Inp-HB, l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), l'Université Péléforo Gon Coulibaly (Upgc) et Bem Abidjan. Cette labellisation consacre la qualité de leurs formations développées en partenariat avec des établissements français. Elle marque une avancée majeure dans la reconnaissance des parcours co-diplômants et co-certifiants entre les deux pays.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, a rappelé que le HubFIE est né de la volonté commune des Présidents Ouattara et Macron, annoncée lors du Sommet Union africaine-Union européenne, à Abidjan, en novembre 2017. Lancé officiellement en octobre 2018, à Yamoussoukro, ce projet stratégique vise à renforcer la coopération entre les établissements ivoiriens et français afin de répondre aux besoins de développement économique et de formation des compétences.

« Le HubFIE a pour mission de référencer, développer et labelliser les formations conjointes entre les établissements des deux pays », a-t-il déclaré.

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Présidant la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, s'est réjoui de cette initiative qui garantit aux apprenants des parcours de formation conformes aux standards internationaux de qualité. Pour lui, cette labellisation représente bien plus qu'une distinction symbolique.

« Le label HubFIE atteste que les formations reconnues répondent à des critères rigoureux de qualité, de pertinence pédagogique et d'excellence académique », a-t-il affirmé. Il a souligné que ces parcours offrent aux étudiants ivoiriens la possibilité d'accéder à des diplômes de référence internationale sans nécessairement supporter les coûts élevés d'une mobilité à l'étranger.

Le ministre a également insisté sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel dans la stratégie nationale de développement du capital humain. Il a encouragé les établissements à poursuivre leurs efforts afin de développer des formations adaptées aux besoins réels du marché de l'emploi. Notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie, de l'énergie et des technologies numériques.

Pour sa part, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a salué la dynamique de coopération entre les institutions des deux pays. Il a révélé que plus de 150 partenariats actifs existent déjà entre établissements ivoiriens et français. Selon lui, cette initiative contribuera à faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub éducatif régional. Elle favorisera l'employabilité des jeunes et l'adéquation entre formation et emploi.

Les filières labellisées couvrent des domaines stratégiques tels que l'Intelligence artificielle (Ia), le Big Data, la cybersécurité, les énergies renouvelables, l'actuariat, l'informatique de gestion, le génie civil, la mécatronique, l'agronomie ou encore le management international. Elles sont développées avec des partenaires prestigieux tels que l'Ensai, l'université Côte d'Azur, l'université Sorbonne Paris Nord, l'École polytechnique, l'université de Rennes, l'université Bretagne Occidentale, l'université Clermont Auvergne, l'École d'ingénieurs Purpan, KEDGE Business School, EM Normandie, Rennes School of Business et ICN Business School.

Cette première vague de labellisation n'est qu'un début. Les autorités ont annoncé que d'autres établissements et formations sont actuellement en cours d'évaluation par l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche (Anaq-Esr) et devraient prochainement rejoindre le dispositif. Une perspective qui confirme l'ambition du HubFIE de faire émerger un espace académique franco-ivoirien d'excellence au service de la jeunesse et du développement économique.