Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé a pris part ce lundi 22 juin 2026, à une rencontre entre les partis politiques et le Premier ministre Beugré Mambé, à la Primature.

À l'issue de cette réunion, le leader politique a indiqué qu'il s'agissait avant tout d'une séance d'information, conformément aux propos du chef du gouvernement. «Nous avons été appelés afin d'être informés », a-t-il précisé.

Charles Blé Goudé souligne que cette rencontre a mis en avant la volonté des autorités de créer un nouvel organe électoral. Selon lui, l'objectif est de rassurer les Ivoiriens et de permettre à la Côte d'Ivoire de ne plus être perçue comme un pays à risque électoral, tout en réduisant les craintes liées aux consultations électorales.

Le président du Cojep affirme « prendre acte » de cette intention. Il indique toutefois attendre des précisions dans les semaines ou mois à venir, notamment sur le contenu et les modalités de mise en place de cet organe, afin que les acteurs politiques puissent se prononcer.

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Évoquant la situation passée, Charles Blé Goudé rappelle que l'organe électoral en place a été critiqué. Il estime que celui-ci, malgré les efforts consentis, n'a pas été à la hauteur des attentes, en particulier en matière de découpage électoral, d'organisation d'élections transparentes et de révision de la liste électorale dans un climat apaisé.

En conclusion, il dit saluer la tenue de cette rencontre et affirme partager l'intention de réforme exprimée par les autorités.