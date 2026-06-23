Cote d'Ivoire: Les acteurs des maquis et lieux de loisirs de Cocody Blockhaus sensibilisés aux IST et au Vih-SIDA

22 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre des travaux de construction de trois échangeurs à Cocody, financés par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), une campagne de sensibilisation sur les enjeux de santé publique s'est tenue le samedi 13 juin 2026 à Cocody-Blockhaus.

Initiée conformément au Plan de gestion environnementale et sociale (Pges) du chantier, validé par la Mission de contrôle, cette opération visait à informer les populations et les parties prenantes du projet sur les risques liés aux infections sexuellement transmissibles (Ist) et au Vih/Sida.

Pour cette onzième campagne, les organisateurs ont ciblé en priorité les gérants de maquis, ainsi que les responsables de lieux de divertissement, considérés comme des acteurs clés dans la prévention. Les équipes de sensibilisation ont ainsi parcouru les principaux espaces de vie et de loisirs du village, communément appelés « points chauds ».

Selon les responsables de l'opérateur Seri-Stj, impliqué dans les travaux de construction des échangeurs, cette initiative s'inscrit dans une dynamique à long terme et mérite d'être renforcée. « La lutte contre le Vih/Sida nécessite un engagement collectif et durable », ont-ils souligné.

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La campagne a été sanctionnée par un message fort de Koudou Josiane, présidente de l' Ipsdh (Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains), qui a invité chacun à adopter des comportements responsables : « Le Sida ne passera pas par moi, je m'engage. »

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