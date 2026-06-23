Cote d'Ivoire: Festival des gastronomies d'Éden - Les saveurs en fête à Yamoussoukro

22 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

La deuxième édition du Festival des gastronomies d'Éden se tiendra du 7 au 9 août, à l'espace gastronomique Eden de Logbakro, dans le District de Yamoussoukro.

Les saveurs seront à l'honneur lors de cet évènement qui réunira les meilleurs chefs cuisinier, restaurateurs et acteurs du secteur de l'agro-industrie du district. Les participants viendront à la découverte des délices culinaires d'ici et d'ailleurs, dans un cadre festif et convivial. Des artistes en vogue sont annoncés pour garantir le spectacle.

Promouvoir et préserver le patrimoine culinaire ivoirien, créer une plateforme d'échange entre les professionnels et les amateurs de la gastronomie, mettre en relation producteurs locaux et entreprises agroalimentaires, dynamiser le tourisme culinaire et positionner Yamoussoukro comme un pôle gastronomique incontournable. Tels sont les objectifs du Festival des gastronomies d'Éden, à en croire Zézé Yohou Hermine, l'initiatrice et la co-fondatrice des restaurants "Délices d'Eden".

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