Tunisie: Hôpital La Rabta - L'Association des Malades du Cancer (AMC) fait don d'un appareil d'imagerie par ultrasons

L'Association des Malades du Cancer (AMC) a fait don d'un appareil d'imagerie par échographie numérique de haute performance au service de radiologie de l'hôpital universitaire La Rabta. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son soutien aux établissements de santé publics et de sa contribution à l'amélioration de la prise en charge des patients.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'association a indiqué que l'acquisition de l'équipement a été rendue possible grâce à la contribution de plusieurs donateurs et partenaires. Elle précise que ce don répond à un besoin exprimé par le service de radiologie de l'hôpital.

L'appareil permettra de renforcer les capacités diagnostiques de l'établissement, de réduire les délais d'attente pour les examens échographiques et d'offrir aux équipes médicales des diagnostics plus précis et plus rapides. Une amélioration qui devrait contribuer à optimiser la qualité de la prise en charge des patients.

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Par ailleurs, l'association a organisé à cette occasion une rencontre au foyer « Dar El Khadra », structure dédiée à l'hébergement et à l'accompagnement des femmes atteintes de cancer. L'événement s'est tenu en présence de la cheffe du service de radiologie de l'hôpital La Rabta, la docteure Hbibha Mezzouni, ainsi que de plusieurs donateurs, membres de l'association et invités.

La rencontre a été marquée par la distribution de cadeaux et de produits de soins personnels aux résidentes de « Dar El Khadra », une initiative visant à améliorer leurs conditions de séjour et à atténuer les effets de la chaleur estivale.

L'association a souligné que cette action s'inscrit dans son engagement continu en faveur du soutien aux structures de santé publiques et de l'amélioration de l'accès à des services de santé de qualité. Elle a également exprimé l'espoir de voir se multiplier ce type d'initiatives et de renforcer la coopération entre les différents acteurs afin d'améliorer les soins et les conditions de traitement des patients.