Tunisie: Kébili-Oasis - Intensification des actions de sensibilisation pour prévenir les incendies

Les services des forêts et de la lutte contre la désertification relevant du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Kébili poursuivent leurs efforts pour prévenir les incendies dans les oasis et limiter l'ensablement des zones habitées et des exploitations agricoles. Dans ce cadre, plusieurs sessions de sensibilisation ont été organisées en collaboration avec la direction régionale de la Protection civile à l'intention des gardes forestiers, des agriculteurs et des représentants des groupements hydrauliques, a indiqué le chef du service, Khamoussi Khabkheb.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable a précisé que ces campagnes, lancées depuis le mois d'avril dernier par les cellules de vulgarisation agricole dans les différentes délégations du gouvernorat, visent à renforcer la prévention des incendies dans les oasis à l'approche de la saison des fortes chaleurs.

Au cours de ces séances, l'accent a été mis sur l'importance du nettoyage des parcelles agricoles, notamment l'élimination des palmes sèches et des herbes desséchées, ainsi que sur l'ouverture et l'entretien des pistes agricoles. Les distributeurs d'eau dans les oasis ont également été appelés à se tenir prêts en permanence afin d'assurer un approvisionnement rapide en eau et son acheminement vers les zones les plus proches des foyers d'incendie en cas de sinistre.

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Sur le plan logistique, les autorités ont mobilisé plusieurs équipements destinés à la lutte contre les feux de forêt, dont quatre tracteurs équipés de citernes, un bulldozer, un véhicule tout-terrain muni d'une pompe et un quad destiné aux opérations de surveillance et d'appui aux interventions d'extinction.

Le chef du service a également souligné la participation de la direction des forêts à un exercice de simulation organisé au début de la semaine dernière près du lycée Okba Ibn Nafaa, sur la route de Fawar. Cet exercice avait pour objectif d'évaluer le niveau de préparation et de coordination des différents intervenants face aux incendies et autres situations d'urgence.

À cette occasion, il a appelé les agriculteurs à éviter tout allumage de feu dans les oasis. En cas de nécessité, il les a invités à prendre toutes les précautions requises, notamment en prévoyant des réserves d'eau et les moyens nécessaires pour contenir rapidement toute propagation des flammes entre les exploitations agricoles. Il a également insisté sur l'importance d'alerter immédiatement la Protection civile dès le déclenchement d'un incendie.

Par ailleurs, la direction des forêts poursuit la mise en oeuvre de son programme annuel de lutte contre l'avancée du sable. Celui-ci comprend la construction et le renforcement de levées de terre consolidées par des palmes sèches, ainsi que le rehaussement des ouvrages déjà recouverts par les dunes. Un programme de reboisement forestier est également en cours.

Selon le responsable, les travaux prévus pour cette année portent sur la création et le rehaussement de 70 kilomètres de levées anti-sable réalisés par des entreprises spécialisées, ainsi que sur l'entretien et le renforcement de 300 kilomètres supplémentaires dans le cadre des interventions menées par les ouvriers des chantiers forestiers régionaux.

Il a enfin rappelé que la protection des forêts et des zones habitées contre l'ensablement repose sur une approche combinant des interventions mécaniques, à travers la réalisation de levées de protection, et un programme de reboisement qui couvrira cette année 20 hectares pour un coût estimé à 60 000 dinars.