Algérie: Le Premier ministre reçoit le Secrétaire général du GECF

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a reçu le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), M. Philip Mshelbila ainsi que la délégation l'accompagnant, en visite de travail en Algérie du 20 au 23 juin, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de mettre en oeuvre les conclusions de la 7e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays exportateurs de gaz, abritée par l'Algérie en mars 2024, notamment en ce qui a trait au processus d'activation de l'institut de recherche sur le gaz (GRI), dont le siège est établi à Alger.

Lors de cette rencontre, tenue lundi, en présence du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, les deux parties ont souligné la nécessité de permettre au GRI de s'acquitter de son rôle, en tant que centre international de recherche, de renforcement des capacités et d'échange d'expertises, ainsi qu'en tant qu'acteur contribuant au soutien des efforts des Etats membres visant à faire face aux nouveaux défis auxquels est confrontée l'industrie gazière, précise le communiqué.

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Les discussions ont également porté sur le projet du gazoduc transsaharien (TSGP), dont la concrétisation est désormais entrée dans sa phase effective, ainsi que sur le soutien du GECF à ce projet, étant une initiative importante susceptible de contribuer au renforcement de la sécurité énergétique mondiale.

Le Premier ministre a affirmé que la réalisation de ce projet s'inscrit dans la vision stratégique et intégrée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui vise à bâtir un partenariat énergétique africain, basé sur l'intégration, la solidarité et la réalisation d'intérêts communs, en phase avec les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Afrique, à même de renforcer les principes de la coopération Sud-Sud et de promouvoir l'intégration continentale africaine, a conclu le communiqué.