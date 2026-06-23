Maroc: Le marché immobilier décroche au premier trimestre

Le marché de l'immobilier a démarré l'année 2026 dans le rouge, selon les chiffres publiés par Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

L'analyse des données recueillies au terme des trois premiers mois de l'année en cours fait ressortir une baisse des prix des actifs immobiliers (IPAI), une forte chute des transactions à court terme et un ralentissement plus modéré, mais persistant, de l'activité en glissement annuel.

«En glissement annuel, l'indice des prix a enregistré une baisse de 0,4%, reflétant les diminutions de 0,6% pour le résidentiel et les terrains et de 0,1% pour les biens à usage professionnel», ont indiqué BAM et l'ANCFCC.

Dans une note conjointe sur l'IPAI et la tendance globale du marché immobilier, les deux organismes publics relèvent que les transactions ont affiché un recul de 9,3%, avec des diminutions de 10,7% pour le résidentiel, de 6,8% pour les terrains et de 3,6% pour les biens à usage professionnel.

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Dans le détail, comparés à la même période de l'année 2025, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 0,6%. Cette variation s'explique par les baisses observées au niveau des appartements (0,4%), des maisons (1,3%) et des villas (1,9%). En parallèle, les transactions ont enregistré une diminution de 10,7%, avec des replis de 10% pour les appartements, de 25,3% pour les maisons et de 13,6% pour les villas.

Au niveau du foncier, les prix ont également reculé de 0,6% en glissement annuel, tandis que le nombre de transactions a diminué de 6,8%.

Les prix des biens à usage professionnel ont pour leur part chuté de 0,1%, suite au repli de 1,4% des prix des bureaux, ceux des locaux commerciaux ayant stagné. Quant aux transactions, BAM et l'ANCFCC indiquent qu'elles ont connu une diminution de 3,6%, portée par la baisse de 4,9% des locaux commerciaux, alors que les ventes de bureaux ont augmenté de 2%

Toujours selon BAM et l'ANCFCC, au premier trimestre de 2026, l'IPAI a enregistré une baisse trimestrielle de 2,4%, résultant de la diminution des prix de l'ensemble de ses catégories, avec des replis de 3% pour le résidentiel et les terrains et de 0,8% pour les biens à usage professionnel.

En parallèle, relèvent les deux organismes, «le nombre de transactions a reculé de 40,2% par rapport au quatrième trimestre de 2025. Par catégorie, les ventes se sont repliées de 38,4% pour les biens résidentiels, de 45,9% pour les terrains et de 40,2% pour les biens à usage professionnel».

Il est à noter que les prix du résidentiel ont enregistré une baisse de 3% en glissement trimestriel, avec des replis de 2,7% des prix des appartements et des maisons et de 6,4% de ceux des villas.

Dans le même temps, les transactions ont baissé de 38,4%, avec des reculs de 37,5% pour les appartements, de 51,6% pour les maisons et de 53,1% pour les villas.

Pendant que les prix des terrains reculaient de 3% et que le nombre de transactions baissait de 45,9% par rapport au trimestre précédent, «l'indice des prix des biens à usage professionnel a enregistré une baisse de 0,8%, reflétant des diminutions de 1,1% pour les locaux commerciaux et de 2,8% pour les bureaux», a-t-on souligné dans la note.

La même source indique que le nombre de transactions a reculé de 40,2%, avec des replis de 40,4% pour les locaux commerciaux et de 39,2% pour les bureaux.