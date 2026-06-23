Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (g) et Guangzhe Chen, vice-président de la Banque mondiale pour la Planète (d)

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Chaque année, l'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 3,5 milliards de dollars de riz, une denrée quotidienne pour des millions de personnes dans la région, alors même que c'est une culture qui pousse et prospère dans la région.

Développer la production locale permettrait de renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois, augmenter les revenus ruraux et réduire la vulnérabilité aux fluctuations des marchés mondiaux.

L'Afrique de l'Ouest possède de vastes étendues de terres arables, d'abondantes ressources en eau et une tradition rizicole pluriséculaire. Pourtant, le manque d'investissements dans la productivité, les infrastructures de transformation et l'accès aux marchés continue de freiner le plein essor du secteur rizicole ouest-africain.

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En 2023, les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont produit près de 24 millions de tonnes de riz, mais en ont importé 10 millions de tonnes supplémentaires pour combler le déficit d'approvisionnement.

Les arguments économiques en faveur de l'investissement dans le riz vont bien au-delà de la sécurité alimentaire. L'agriculture emploie la majeure partie de la main-d'œuvre ouest-africaine et, lorsqu'elle bénéficie d'un soutien approprié, la chaîne de valeur du riz — des semences et de la culture au transport, à la mouture et à la vente au détail — peut créer des emplois dans les économies rurales et dans les villes, où les jeunes vont chercher du travail.

La Feuille de route régionale de la CEDEAO sur le riz pour 2025-2035, élaborée avec le soutien du Programme de résilience du système alimentaire de la Banque mondiale, de la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires, montre que l'Afrique de l'Ouest peut atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2035 grâce à des investissements ciblés et axés sur le marché. Il est possible de produire 34 millions de tonnes de riz blanchi si les pays comblent l'important déficit de rendement de la région.

La feuille de route identifie 12 bassins de production à fort potentiel où des investissements concentrés peuvent générer une échelle et un impact mesurable sur le marché. Des pays comme le Mali, la Guinée et le Sénégal montrent déjà les effets d'une irrigation ciblée et de semences améliorées, la vallée du fleuve Sénégal atteignant des rendements comparables à ceux des principales régions productrices de riz au monde.

La CEDEAO estime que l'accroissement de cette capacité de production nécessitera des investissements de l'ordre de 15 à 19 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. C'est une somme importante, mais qui ne tient compte ni des milliards que la région dépense déjà chaque année pour importer du riz ni des revenus qu'un secteur national florissant pourrait générer.

L'équation est simple : lorsque les agriculteurs, et en particulier les femmes et les jeunes, ont accès à des intrants améliorés, à des modalités d'achat fiables et à des prix équitables, ils produisent plus. Lorsque les transformateurs ont accès à du matériel bien entretenu et à un approvisionnement prévisible en riz, ils investissent dans les capacités. Lorsque les consommateurs ont confiance en la qualité du riz blanchi localement, ils l'achètent. Le principal défi consiste à boucler cette chaîne de valeur et à connecter chaque acteur par le biais de marchés qui fonctionnent.

Cet impératif national intervient alors que les institutions de développement témoignent d'un regain d'attention pour l'agriculture et l'agro-industrie. En octobre 2025, le Groupe de la Banque mondiale a lancé AgriConnect , une initiative coordonnée visant à transformer l'agriculture de 300 millions de petits exploitants d'ici 2030, en collaboration avec des partenaires tels que la Banque africaine de développement. Le Sénégal, le Togo, la Guinée et, maintenant, le Ghana ont déjà lancé des pactes AgriConnect.

Comment agir maintenant ?

Premièrement, les gouvernements peuvent accélérer les progrès en alignant les stratégies nationales de riziculture sur le cadre régional et en s'engageant dans le commerce intrarégional.

Deuxièmement, les financements publics peuvent aider à lancer les projets, et des investissements privés doivent permettre de les transposer à plus grande échelle. Les outils de financement mixte qui réduisent les risques — comme ceux soutenus par AgriConnect — peuvent contribuer à attirer des investissements et à développer des modèles commerciaux éprouvés.

Troisièmement, les partenaires de développement et les institutions de financement du développement peuvent soutenir la transformation de l'ambition en investissement. Les financements sont disponibles, mais trop peu ont été convertis en projets rizicoles financièrement viables. La priorité maintenant est de constituer une réserve solide d'investissements susceptibles d'attirer des capitaux privés à grande échelle.

Pour finir, de meilleures informations sur les marchés, des données de production et des prévisions climatiques de meilleure qualité permettront aux agriculteurs, négociants et investisseurs de prendre des décisions plus éclairées et renforcer la résilience du secteur. C'est le tissu conjonctif d'un marché qui fonctionne. La véritable transformation ne viendra pas seulement de l'augmentation de la production, mais de la mise en place d'une chaîne de valeur du riz dans laquelle agriculteurs, meuniers, négociants, financiers et détaillants sont liés par des relations commerciales fiables.

La population d'Afrique de l'Ouest, qui est jeune et connaît la croissance la plus rapide au monde, a besoin d'opportunités d'emploi. Un secteur du riz bien capitalisé et tourné vers le marché pourrait créer des dizaines de millions d'emplois tout au long de la chaîne de valeur.

La Feuille de route régionale du riz 2025-2035 de la CEDEAO et AgriConnect fournissent un cadre d'action clair. Le désir d'investir est réel. Le moment est venu de passer à l'exécution.