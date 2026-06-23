Burkina Faso: Baccalauréat 2026 dans le Djôrô - « Un homme intègre ne triche pas et ne fraude pas », Siaka Barro aux candidats

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a donné le mardi 23 juin 2026 le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat, session 2026, au Lycée professionnel régional Dona Somé de Gaoua. Accompagné d'une délégation régionale, il est allé encourager les candidats tout en les invitant à faire preuve de confiance en eux-mêmes, de sérénité et surtout d'intégrité.

Les épreuves écrites du baccalauréat, session 2026, ont officiellement débuté le mardi 23 juin au Lycée professionnel régional Dona Somé de Gaoua. Avant l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, à la tête d'une délégation administrative et éducative, a sillonné plusieurs salles de composition pour encourager les candidats et leur prodiguer des conseils.

Au contact des élèves, le premier responsable de la région a appelé chacun à aborder les épreuves avec sérénité, confiance et détermination. Il les a surtout invités à rester fidèles aux valeurs d'intégrité qui fondent l'identité burkinabè. « Restez concentrés, Faites-vous confiance et soyez moins stressés », a-t-il conseillé candidats, leur demandant également d'être des Burkinabè intègres. « Un homme intègre ne triche pas, un homme intègre ne fraude pas. Il réussit grâce à son travail et à ses efforts », a rappelé, Siaka Barro aux candidats.

Après cette tournée d'encouragement, le gouverneur a procédé au lancement officiel de l'examen par l'ouverture de la première enveloppe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la région du Djôrô, 3 416 candidats prennent part à cette session, dont 1 919 garçons et 1 497 filles. Ils composent dans 15 jurys répartis dans six localités : Gaoua, Dano, Diébougou, Batié, Dissin et Kampti. Comparativement à la session précédente qui comptait plus de 3 616 candidats, les effectifs sont en légère baisse cette année.

Pour le gouverneur, cette situation s'explique en partie par l'amélioration progressive du contexte sécuritaire ayant permis à des élèves déplacés internes de regagner leurs localités d'origine pour y poursuivre leur scolarité. Il y voit également l'impact des orientations croissante des jeunes vers de l'enseignement technique et de l'apprentissage des métiers. « De plus en plus de jeunes choisissent les filières professionnelles. C'est un choix important pour l'avenir du pays, car ces formations permettront de disposer de compétences capables de contribuer au développement économique du Burkina Faso », a-t-il souligné.

Parmi les faits marquants de cette première journée figure le cas d'une candidate, Asséta Da, qui, après avoir donné naissance à une fille dans la nuit précédant l'examen, a rejoint sa salle de composition quelques heures plus tard.

Une détermination qui a suscité l'admiration du gouverneur. Celui-ci lui a adressé ses félicitations et ses voeux de réussite, souhaitant qu'elle puisse concilier sa nouvelle vie de mère avec la poursuite de ses études.

Selon le directeur régional en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Pawin Michel Somé, les candidats sont inscrits dans les séries A, C et D de l'enseignement général ainsi que dans plusieurs filières de l'enseignement technique et professionnel.

A l'en croire, l'une des innovations majeures de cette session est la participation de onze candidats de la série F4, une première pour la région. Ces derniers composeront à Bobo-Dioulasso. Des candidats sont également inscrits dans les filières agroalimentaire, électrotechnique, maintenance des véhicules automobiles et techniques de vente et commerciales.

Le directeur régional a, lui aussi, invité les candidats à composer dans le respect strict des règles de l'examen. Il a rappelé que toute tentative de fraude ou de tricherie sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude aux enseignants, encadreurs pédagogiques, personnels administratifs et parents d'élèves pour les efforts consentis tout au long de l'année scolaire. Le gouverneur a enfin rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont l'engagement a contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs localités de la région.

À l'issue de cette cérémonie de lancement, les autorités régionales ont affiché leur ambition de voir le Djôrô réaliser des performances supérieures à celles de la session précédente et figurer parmi les régions les plus performantes du Burkina Faso. Les résultats du premier tour sont attendus pour le jeudi 2 juillet 2026, et le second tour le lundi 06 juillet 2026.