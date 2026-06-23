Congo-Kinshasa: L'IFRC poursuit l'acheminement de matériel opérationnel pour soutenir la riposte à l'épidémie d'Ebola au pays

communiqué de presse

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) poursuit l'acheminement de matériel essentiel vers les zones touchées par l'épidémie de maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo en République démocratique du Congo (RDC) et prépositionne des fournitures dans les pays voisins (Burundi, Rwanda, Ouganda et Soudan du Sud) dans le cadre d'une opération logistique d'une valeur de 2,9 millions de francs suisses.

Depuis la déclaration de l'épidémie, l'IFRC a livré 23 kits d'inhumation sûre et digne (Safe and Dignified Burial - SDB), permettant de réaliser plus de 450 enterrements, ainsi que plus de 300 housses mortuaires, en complément des fournitures essentielles déjà prépositionnées dans la zone. Ces premières livraisons ont dû surmonter les défis liés à l'ouverture de nouveaux corridors logistiques, compte tenu de l'éloignement géographique de la région, des contraintes sécuritaires, de la fermeture des aéroports locaux et de l'état complexe du réseau routier.

Alors que les besoins continuent d'augmenter, l'opération logistique est en cours de montée en puissance. D'ici la première quinzaine de juillet, l'IFRC prévoit de livrer un total de 181 kits SDB (permettant plus de 3 600 enterrements), 16 450 housses mortuaires, 550 kits d'équipements de protection individuelle (EPI) et 24 véhicules en RDC et dans les pays voisins.

Ces cargaisons arriveront progressivement à l'aéroport international d'Entebbe, en Ouganda, ainsi qu'à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, avant d'être acheminées par voie terrestre jusqu'à Bunia, dans la province de l'Ituri, un trajet qui peut durer plus de sept jours.

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Les kits d'inhumation sûre et digne, les équipements de protection individuelle ainsi que les housses mortuaires ne sont pas de simples fournitures opérationnelles. Ils constituent des outils essentiels de santé publique permettant de protéger les professionnels de santé, les volontaires de la Croix-Rouge et les communautés contre la propagation du virus. Plus important encore, ils représentent un acte de respect envers les familles dans les moments les plus douloureux de leur existence.

L'acheminement de ces fournitures aux équipes de la Croix-Rouge dans l'est de la RDC est essentiel pour leur permettre de servir leurs communautés en toute sécurité et avec dignité.

L'IFRC appelle la communauté internationale, les donateurs et les partenaires à soutenir l'appel d'urgence régional afin de garantir que les communautés touchées en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région reçoivent toute l'assistance vitale dont elles ont un besoin urgent.