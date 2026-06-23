Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - Une opération de dragage adaptée au traitement des sables bitumineux

Au Môle Est où elle construit un nouveau terminal à conteneurs pour accueillir des navires géants allant jusqu'à 400 mètres de long, la société Congo Terminal, filiale du Groupe Africa Global Logistics, a engagé des opérations de dragage adaptées au traitement des sables bitumineux.

Dans le cadre de l'extension de ses infrastructures portuaires au Port autonome de Pointe-Noire (PAPN), la société Congo Terminal a fait réaliser une série d'études couvrant les aspects topographiques, bathymétriques, magnétométriques, géotechniques (Plus de 200 sondages réalisés) et géophysiques.

Ces études ont permis d'établir une modélisation 3D des couches de sables bitumineux et d'adapter les méthodes de dragage ainsi que les moyens mobilisés afin de limiter les impacts potentiels sur l'environnement.

Le lancement de ce projet d'extension des infrastructures au PAPN, pour un investissement de plus de 150 milliards FCFA, vise à doubler la capacité du port en vue d'atteindre 2,4 millions d'EVP et de le transformer en un hub logistique de premier plan

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A ce jour, trois types de dragues ont été utilisés. Un dispositif de prévention des pollutions a été déployé pour réduire les risques de dispersion d'hydrocarbures ou de particules sur le plan d'eau : 5,5 km de barrages flottants et 4 km de jupes de confinement, deux navires de soutien, des stocks de produits absorbants et dispersants, ainsi que deux équipes dédiées à la surveillance et à l'intervention.

« Le dragage de sables bitumineux à cette échelle constitue une opération techniquement complexe, sans précédent dans le Port autonome de Pointe-Noire ,et présente des enjeux environnementaux significatifs. Grâce à notre collaboration avec le Port autonome de Pointe- Noire, notre objectif est de maîtriser ces risques autant que possible, en appliquant les standards en vigueur d'un point de vue environnemental et en veillant à maîtriser les impacts sur le milieu marin », a indiqué Pierre-Louis Sapin, directeur Projet Congo Terminal Môle Est.

L'extension du Môle Est s'inscrit dans une vision à long terme, à savoir celle d'un port en eau profonde moderne, compétitif au service du développement économique et social du Congo et de la sous-région.

Cette infrastructure de nouvelle génération est conçue pour absorber la croissance significative des volumes de marchandises attendue dans les prochaines années. Dans sa phase terminale, le Môle Est positionnera Pointe-Noire comme une plateforme incontournable à l'heure de l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Les travaux du Môle Est avaient été lancés en mars 2024 avec comme objectif anticiper l'évolution des capacités de transport maritime mondiales et de positionner Pointe-Noire comme la plateforme portuaire de référence de l'Afrique centrale.

Le choix de CRBC dans la mise en oeuvre de ce projet se justifie, selon le directeur général de Congo Terminal, Anthony Samzun, par la qualité de son offre sur le plan technique ainsi que sa présence déjà importante au Congo, mais aussi ses engagements en matière de local content qui constituent des atouts déterminants.

« Ce projet d'extension portuaire cristallise tous les standards d'un terminal moderne capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs. Il va créer 900 emplois supplémentaires, dynamiser les échanges économiques dans la sous-région et renforcer le positionnement du port de Pointe-Noire dans l'échiquier mondial contribuant ainsi à l'attractivité des investisseurs au Congo », déclarait-t-il.

La nouvelle plateforme portuaire sera dotée de 750 m de quai à une profondeur de -17m et d'un terre-plein de 27 hectares. Soucieux de son impact sur l'environnement, le Môle Est sera équipé essentiellement d'engins de manutention électrique : cinq portiques de quai STS, quinze portiques de parc eRTG et trente tracteurs de parc eTT et disposera de 1 680 prises reefers. Le projet inclut aussi 4 000 m² de bâtiments.