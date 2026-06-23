Tunisie: Bac 2026 - Les lauréats peuvent désormais postuler aux académies militaire, navale et de l'air

Les inscriptions aux concours d'admission destinés aux lauréats de la session principale du baccalauréat 2026 ont démarré ce mardi pour intégrer les académies militaires, l'Académie navale, l'École de l'air de Borj El Amri ainsi que les filières paramédicales relevant de la Direction générale de la santé militaire, au titre de l'année de formation 2026-2027.

Dans deux communiqués, le ministère de la Défense nationale a précisé que les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 19 juillet 2026 via son site officiel.

Le premier concours concerne le recrutement d'élèves officiers, garçons et filles, appelés à suivre une formation à l'Académie militaire, à l'Académie navale ou à l'École de l'air de Borj El Amri. Ces formations sont destinées aux besoins du ministère de la Défense nationale (armée de terre, marine nationale, armée de l'air, services communs, services techniques et structures centrales), mais également à ceux du ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale de la Garde nationale et l'Office national de la protection civile, du ministère des Finances à travers la Direction générale des douanes, ainsi que du ministère du Transport via la Direction générale du transport maritime et des ports de commerce.

Le second concours porte sur le recrutement d'élèves sous-officiers, garçons et filles, qui bénéficieront d'une formation leur permettant d'obtenir une licence nationale dans les spécialités paramédicales au profit de la Direction générale de la santé militaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de la Défense a indiqué que toutes les informations relatives aux conditions de recrutement, aux cursus de formation et aux critères de sélection sont disponibles sur son site officiel.

Les candidats souhaitant obtenir davantage de renseignements peuvent également contacter la Direction de l'enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique, basée à la caserne d'El Aouina, par téléphone au 71 760 900 ou par courrier électronique à l'adresse : desmrs.rec@defense.tn.