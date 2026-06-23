Tunisie: Basket/Club Africain - Bechir Hadidane, nouveau directeur sportif

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le comité directeur du Club Africain a annoncé mardi, la nomination de Bechir Hadidane au poste de directeur sportif de son équipe première de basket-ball et de Najd Hili comme directeur administratif de la section.

Le club de Beb Jedid a, dans un communiqué, publié via sa page officielle, indiqué que ces nominations interviennent suite à la démission de Sami Kadhi de la présidence de la section de basket-ball.

Pour rappel, le Club Africain avait remporté, cette année, le trophée de la Coupe de Tunisie de basket-ball, le 8e de son histoire, en battant l'US Monastir (67-50), en finale de la compétition.

La formation rouge et blanc était, également, parvenu jusqu'en quarts de finale de la Basket-ball Africa League (BAL) 2026, à Kigali, avant d'être éliminée à ce même stade, après sa défaite face à l'équipe libyenne de Ahly Benghazi (80-98).

La formation tunisienne avait terminé la phase de groupe à la tête de la Conférence Sahara à la 7e place du classement général.

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