Tunisie: Nouveau timbre-poste pour célébrer la création de l'armée nationale

La poste tunisienne emet le 24 juin 2026, un timbre-post à l'occasion de la création de l'armée nationale, a-t-elle annoncé mardi,

Il s'agit d'un hommage rendu à « cette institution nationale qui n'a cessé depuis sa fondation, d'incarner les valeurs du sacrifice et de discipline, au service de la défense de la patrie, de la préservation de l'intégrité de son territoire, du renforcement de sa résilience et de la consolidation de sa sécurité », a indiqué la Poste.

Le nouveau timbre-poste et les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de Poste via internet, à partir de demain mercredi 24 juin 2024, a précisé l'institution.