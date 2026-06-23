Tunisie: L'ARP approuve la levée de l'immunité de 10 députés

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'ARP a approuvé, lors d'une séance plénière à huis clos tenue ce mardi 23 juin 2026, les demandes de levée de l'immunité parlementaire concernant dix députés. L'examen d'une onzième demande a toutefois été reporté pour des raisons procédurales et le dossier a été renvoyé à la commission compétente, a indiqué Yousri Baouab, membre de la commission du règlement intérieur, dans une déclaration à l'agence TAP.

Selon la même source, la séance a porté sur 21 dossiers concernant 11 députés. Les affaires examinées sont principalement liées à des infractions électorales présumées commises avant le début de l'actuelle législature.

Yousri Baouab a précisé que les députés concernés ont eux-mêmes renoncé à leur droit constitutionnel à l'immunité parlementaire et ont exprimé leur volonté de comparaître devant la justice afin que leurs dossiers soient examinés par les juridictions compétentes.

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Pour rappel, le bureau de l'Assemblée avait étudié ces demandes lors de sa réunion du 4 juin 2026 et décidé de les transmettre à la séance plénière pour décision, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Parlement.

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