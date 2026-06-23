Tunisie: Amer Bahba - La chaleur au pays sera plus clémente que la canicule observée en France

Il fait vraiment chaud en Europe. En France on a même franchi la barre des 40°C. Cependant, le climatologue Amer Bahba rassure sur la situation nationale. Le thermomètre affichera certes des valeurs saisonnières chaudes, mains demeure loin des critères qui d'une véritable canicule.

En effet, la Tunisie reste pour l'instant à l'abri des anomalies thermiques extrêmes qui frappent le continent européen où le contexte de la canicule n'est pas à l'ordre du jour. Intervenant ce matin du mardi 23 juin 2026 sur les ondes de Jawhara FM, Amer Bahba, professeur en géographie et chercheur en climatologie, s'est voulu rassurant : « si les températures estivales vont se maintenir à un niveau relativement chaud sur tout le pays, elles n'atteindront en rien les niveaux records de chaleur observés actuellement en France, où le mercure a dépassé la barre des 40°C ».

Le scientifique a détaillé le panorama météo de la journée sur le territoire tunisien, indiquant que les températures maximales oscilleront globalement entre 28 et 39 degrés selon les régions. Selon ses analyses, ces valeurs s'inscrivent parfaitement dans les normales saisonnières usuelles. « Nous ne traversons absolument pas une vague de chaleur à l'heure actuelle. Il s'agit simplement d'un temps estival comme à l'accoutumée », a-t-il précisé pour dissiper les inquiétudes.

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Les critères scientifiques d'une canicule en Tunisie

Dans ce même ordre d'idées, le chercheur a clarifié une notion souvent galvaudée, rappelant que la définition technique d'une vague de canicule varie considérablement d'un point géographique à un autre en raison des spécificités climatiques de chaque pays.

Pour le cas spécifique de la Tunisie,il a indiqué que « le classement d'un épisode météo en "vague de chaleur" obéit à des indicateurs scientifiques très précis ». Amer Bahba a expliqué ainsi qu'un tel phénomène n'est caractérisé que « lorsque le thermomètre affiche des températures supérieures à 40°C de manière continue pendant plus de quatre jours consécutifs ». Ce seuil, ajoute-t-il, doit non seulement être atteint durant la journée, mais les températures doivent également rester anormalement élevées durant la nuit. Et ce, tout en impactant simultanément une large portion de gouvernorats à travers le pays. Une configuration thermique lourde qui est loin d'être d'actualité pour cette semaine ».