Tunisie: Armée tunisienne - Recrutement de sous-officiers de santé militaire

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Défense a annoncé l'ouverture d'un concours pour le recrutement de candidats élèves sous-officiers (garçons et filles) au profit de la Direction générale de la santé militaire, au titre de l'année de formation 2026-2027.

Dans un communiqué publié mardi 23 juin 2026, le ministère a précisé les conditions de participation à cette sélection.

Conditions de candidature

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Les candidats doivent répondre aux critères suivants : être de nationalité tunisienne, célibataires, âgés de 18 à 23 ans au maximum au 31 décembre 2026, mesurer au moins 1,67 m pour les garçons et 1,60 m pour les filles.

Ils doivent également avoir obtenu une note minimale de 12/20 en lلتربىö physique (éducation physique) au baccalauréat, ainsi qu'une moyenne d'au moins 10/20 à l'examen du baccalauréat dans les sections « sciences expérimentales » ou « mathématiques ». Le candidat doit en outre être titulaire du baccalauréat 2026 (session principale).

Inscription et sélection

Les candidatures sont ouvertes à partir de ce mardi 23 juin 2026 jusqu'au 19 juillet 2026, exclusivement via le site officiel du ministère de la Défense nationale : www.defense.tn.

Chaque candidat doit remplir avec précision la fiche d'inscription et classer les filières de formation par ordre de priorité.

Les candidats seront ensuite classés selon un barème défini par arrêté ministériel, modifié en 2023, relatif aux conditions de participation et aux critères de sélection pour le recrutement des élèves sous-officiers du baccalauréat destinés à une formation en licence dans les spécialités paramédicales au sein de la santé militaire. Les candidats retenus seront convoqués pour des tests psychotechniques, des examens médicaux et une épreuve sportive.

Dossier requis

Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :

Trois photos d'identité portant le nom et prénom du candidat

Trois copies de la carte d'identité nationale

Une copie de la convocation aux épreuves, téléchargée depuis le site du ministère

Le ministère précise que toutes les informations relatives au concours et à la formation à l'École de santé militaire sont disponibles sur son site officiel.

Pour plus de renseignements, les candidats peuvent contacter la Direction de l'enseignement militaire supérieur et de la recherche scientifique à la base militaire de l'Aouina au 71 760 900 ou via l'adresse électronique : desmrs.rec@defense.tn.

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