Tunisie: Industrie électronique - Deux unités de semi-conducteurs et quatre centres R&D au coeur du programme tunisien

La Tunisie prévoit la mobilisation de 350 millions d'euros d'investissements directs étrangers pour soutenir une nouvelle phase de développement de son industrie électronique, à travers une série de projets structurants à forte valeur ajoutée. L'annonce a été faite par le directeur général des industries manufacturières au ministère de l'Industrie, Fathi Sahlaoui, dans le cadre du Pacte pour la compétitivité du secteur.

Ces investissements s'inscrivent dans une stratégie visant à repositionner la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales et à renforcer son rôle dans les industries technologiques.

Semi-conducteurs et R&D au coeur du dispositif

Le programme prévoit l'implantation de deux unités de production de composants électroniques avancés, dont une dédiée aux semi-conducteurs, secteur stratégique au niveau mondial.

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Il comprend également la création de quatre centres de recherche et développement spécialisés, incluant un centre dédié à l'électronique automobile ainsi qu'une plateforme de prototypage pour l'Internet des objets (IoT).

Parmi les autres projets annoncés figurent la mise en place d'un centre national de conception des systèmes embarqués, ainsi que le développement d'une filière nationale de microprocesseurs, considérée comme un axe clé pour renforcer l'autonomie technologique du pays.

Zone industrielle dédiée et usines intelligentes

Le responsable a également annoncé la création d'un parc industriel spécialisé, doté d'infrastructures de pointe, de centres de R&D intégrés et de services logistiques mutualisés.

Un programme national intitulé "Usines intelligentes" sera également lancé, visant à moderniser les outils de production et à intégrer davantage de technologies numériques dans les chaînes industrielles.

Par ailleurs, la Tunisie prévoit l'implantation d'une zone industrielle dédiée à l'électronique sur 50 hectares, actuellement en phase d'identification du site, avec l'objectif de créer un écosystème productif complet répondant aux standards internationaux.

Ces annonces interviennent dans un contexte où l'industrie électronique tunisienne génère environ 3,5 milliards de dinars d'exportations, emploie près de 70.000 personnes et compte environ 150 entreprises.

Selon Fathi Sahlaoui, ce secteur constitue un levier stratégique capable de soutenir la croissance économique nationale et d'améliorer le positionnement de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

Il a souligné que les transformations globales, notamment les crises récentes des chaînes d'approvisionnement, ont démontré l'importance de la maîtrise des composants électroniques et des technologies avancées.

Pour rappel, le pacte s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la recherche, l'innovation et l'intégration industrielle, tout en attirant davantage d'investissements étrangers.

L'objectif affiché est de faire de la Tunisie un acteur reconnu dans l'industrie électronique au sein de la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), en misant sur les compétences locales, l'innovation et les infrastructures spécialisées.