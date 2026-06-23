Tunisie: Industrie automobile - 1 700 recrutements immédiats et un virage stratégique, dès septembre, vers l'électrique

Le secteur de l'automobile tunisien confirme son statut de moteur de croissance et de principal vivier d'emplois pour l'économie nationale. De fait, pour injecter de nouvelles compétences, le ministre de l'Emploi Riadh Chaoued scelle un partenariat majeur avec l'Association Tunisienne de l'Automobile (TAA). L'intégration de formations en mécanique hybride et électrique marque ainsi une accélération de la modernisation industrielle.

Dans le cadre du partenariat public-privé renforcé, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a formalisé une alliance stratégique d'envergure.

1700 emplois

En marge de la signature d'une convention-cadre avec la TAA et de coulage de six accords spécifiques conclus entre des industriels majeurs et l'ANETI, le gouvernement a acté le recrutement de plus de 1 700 demandeurs d'emploi sur l'ensemble de l'année 2026. Ce secteur clé de l'industrie tunisienne emploie actuellement près de 120 000 salariés et affiche une feuille de route ambitieuse visant la création de 60 000 emplois supplémentaires d'ici 2030, portée par un afflux de nouveaux investissements et l'extension des usines existantes.

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Pour le ministre, la stratégie de l'État ne se résume pas à une simple course aux volumes d'embauches. « La priorité est également accordée à la pérennisation des emplois actuels grâce à une politique agressive de montée en compétences et de reconversion professionnelle des salariés, indispensable pour faire face aux mutations technologiques globales », a-t-il laissé entendre. Et d'ajouter que pour réussir ce pari, « l'administration mise sur une intégration poussée de l'entreprise privée au coeur du processus éducatif ».

Le système de formation en alternance s'impose donc comme la clé de voûte de cette approche, permettant aux jeunes l'apprentissage et l'immersion en usine pour acquérir les compétences techniques exactes exigées par les recruteurs.

Vers la transition énergétique dès septembre

L'annonce majeure de ce sommet industriel réside dans l'adaptation de l'offre académique aux réalités de la transition énergétique mondiale. Riadh Choued a officialisé le lancement dès la rentrée de septembre, en annonçant un cursus inédit dédié exclusivement à la mécanique et à l'électricité des véhicules électriques et hybrides.

« Cette nouvelle filière d'élite sera accessible à la fois au niveau du Brevet de Technicien Professionnel (BTP) et du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) », a-t-il annoncé. Cette anticipation technologique, confirme que le système de formation professionnelle démontre sa flexibilité et sa capacité à répondre en temps réel aux nouveaux besoins des constructeurs et sous-traitants mondiaux basés en Tunisie. Et ce, tout en garantissant une employabilité maximale à la jeunesse diplômée.

Cependant Riadh Choued s'est voulu rassurant précisant que l'approche du ministère ne se limite pas seulement à créer de nouvelles opportunités d'emploi, mais englobe aussi la préservation des emplois existants à travers le développement des compétences des travailleurs et leur reconversion afin de s'adaptant aux mutations accélérées que connaît le marché du travail.