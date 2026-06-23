Tunisie: Efficacité énergétique - Lancement d'un appel d'offre pour un plan d'action à l'horizon 2040

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'Agence nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME) a annoncé le lancement d'un appel d'offres national pour l'élaboration d'un plan d'action visant à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie en Tunisie à l'horizon 2040. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du pays pour soutenir la transition énergétique et renforcer l'efficacité énergétique sur le long terme.

Dans son avis d'appel d'offres n°9 de l'année 2026, l'agence précise que ce projet vise à élaborer une vision stratégique globale destinée à rationaliser la consommation énergétique et à améliorer son efficacité dans les différents secteurs économiques. Il s'aligne avec les orientations nationales en matière de développement durable et de sécurité énergétique.

L'appel est ouvert aux bureaux d'études et aux experts répondant aux conditions techniques et administratives définies dans le cahier des charges. Les candidatures doivent être soumises via la plateforme nationale de commande publique en ligne « TUNEPS ».

L'ANME indique que le cahier des charges est disponible en téléchargement gratuit sur la plateforme électronique et invite les candidats non inscrits à procéder à leur enregistrement préalable sur le système.

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La date limite de dépôt des offres techniques et financières a été fixée au 21 juillet 2026 à 10h00 via la plateforme TUNEPS, tandis que l'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11h00.

L'agence souligne que le respect strict des procédures et des conditions du cahier des charges constitue une exigence essentielle pour l'acceptation des dossiers, tout manquement entraînant l'élimination de l'offre.

Ce plan devrait permettre, selon l'ANME, d'identifier les priorités et les mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la dépendance aux ressources énergétiques traditionnelles, contribuant ainsi aux objectifs de la Tunisie en matière de transition vers un système énergétique plus durable d'ici 2040.

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