Tunisie: Allemagne/Programme THAMM - Lancement d'un guide pour l'intégration professionnelle des candidats tunisiens

Le programme « THAMM Plus », dédié à une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de la main-d'oeuvre en Afrique du Nord, a annoncé la publication d'un nouveau guide pratique destiné aux candidats souhaitant vivre une expérience professionnelle en Allemagne.

Selon un communiqué publié par l'Union européenne en Tunisie, ce guide vise à faciliter l'intégration professionnelle et sociale des bénéficiaires du programme et à les aider à s'adapter à la vie quotidienne ainsi qu'à l'environnement de travail allemand.

Le communiqué souligne que la maîtrise de la langue ne constitue pas à elle seule une garantie de réussite à l'étranger. La compréhension de la culture, des habitudes sociales et des spécificités du marché du travail du pays d'accueil est également essentielle pour assurer une intégration durable et réussie.

Ce guide a été utilisé dans le cadre d'un atelier de formation organisé au profit d'un groupe de bénéficiaires sélectionnés pour travailler en Allemagne dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers culinaires. Cette formation avait pour objectif de les préparer aux exigences de la vie et du travail dans le pays.