Tunisie: Barrages - Un taux de remplissage de 60 %, une situation jugée ' rassurante'

Le directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'Agriculture, a estimé que le taux de remplissage des barrages en Tunisie est actuellement « très rassurant », atteignant environ 60 % de leur capacité totale à la mi-juin 2026.

Il a indiqué que ce niveau de remplissage permettra de couvrir les besoins nationaux en eau, notamment durant la saison estivale, contrairement aux années précédentes marquées par la faiblesse des précipitations et la baisse des réserves hydriques, ayant parfois conduit à des interruptions de distribution, particulièrement au niveau des barrages du nord.

Le responsable a toutefois souligné que des difficultés persistent au niveau des barrages du centre du pays, à l'instar du barrage de Nebhana, en raison du manque d'apports hydriques. À l'inverse, les barrages du nord et du Cap Bon ont enregistré des apports importants en eau durant l'année 2026.

Il convient de rappeler que le taux de remplissage des barrages s'élevait à 41 % de leur capacité totale au 30 mai 2025, ce qui illustre une amélioration notable des réserves hydriques à l'échelle nationale.