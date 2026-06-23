Tunisie: Hervé Renard quittera-t-il le pays après la Coupe du monde 2026 ?

L'aventure d'Hervé Renard à la tête de la sélection tunisienne devrait prendre fin à l'issue de la Coupe du monde 2026. Le technicien français a confirmé que sa mission avec les Aigles de Carthage était limitée au tournoi mondial, mettant ainsi un terme aux spéculations sur une éventuelle prolongation de son contrat.

Dans une déclaration accordée à la chaîne américaine ESPN, le sélectionneur français a affirmé que son engagement avec la Fédération tunisienne de football ne dépassait pas la Coupe du monde actuellement organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

"Je suis venu pour une mission limitée, spécifiquement liée à la Coupe du monde. Mon contrat avec la Fédération tunisienne ne va pas au-delà de cette compétition", a déclaré le technicien de 57 ans.

Cette sortie intervient alors que plusieurs médias tunisiens évoquaient la possibilité d'un maintien du technicien français après le Mondial, malgré les résultats particulièrement décevants enregistrés par la sélection nationale.

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Nommé dans l'urgence la semaine dernière pour succéder à Sabri Lamouchi, limogé après la lourde défaite contre la Suède (1-5) lors de la première journée, Hervé Renard n'est pas parvenu à inverser la dynamique négative des Aigles de Carthage.

Sous sa direction, la Tunisie a subi une nouvelle déroute face au Japon (0-4) lors de la deuxième journée du groupe F, une défaite qui a officiellement scellé l'élimination de la sélection tunisienne dès le premier tour.

Au-delà de l'élimination, la campagne tunisienne s'inscrit déjà parmi les plus difficiles de l'histoire récente de la sélection. Les Aigles de Carthage sont devenus la première équipe depuis la Grèce lors du Mondial 1994 à perdre leurs deux premiers matches de Coupe du monde avec un écart d'au moins quatre buts.

Ces statistiques illustrent l'ampleur de la crise sportive traversée par la sélection tunisienne, confrontée à des difficultés défensives importantes et à un manque d'efficacité offensive qui ont lourdement pesé sur son parcours.

Malgré cette élimination précoce, Hervé Renard entend terminer sa mission sur une note plus positive. La Tunisie disputera son dernier match de la phase de groupes face aux Pays-Bas, leaders du groupe.

Le sélectionneur français a insisté sur la nécessité de préserver la motivation du groupe malgré les deux revers consécutifs.

"Nous devons conserver notre motivation. Nous représentons tout un pays. La situation est difficile après deux défaites, mais nous devons assumer nos responsabilités et jouer avec professionnalisme lors du dernier match", a-t-il déclaré.

L'objectif des Tunisiens sera désormais d'éviter une troisième défaite consécutive qui les ferait entrer dans la liste des sélections éliminées sans le moindre point. La dernière équipe africaine à avoir quitté la compétition avec un bilan nul reste l'Égypte lors de l'édition 2018.

La rencontre entre la Tunisie et les Pays-Bas, prévue vendredi 26 juin à Kansas City, aux États-Unis, constituera ainsi le dernier rendez-vous d'Hervé Renard sur le banc des Aigles de Carthage et pourrait ouvrir une nouvelle phase de réflexion au sein de la Fédération tunisienne quant à l'avenir de la sélection nationale.