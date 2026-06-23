Tunisie: Mehrez Boussayene - « L'excellence sportive se construit dès le plus jeune âge »

À l'occasion de la Journée olympique internationale, célébrée le 23 juin de chaque année, le président du CNOT et membre du CIO, Mehrez Boussayene, a adressé le message suivant à l'ensemble de la famille olympique :

« Cette journée constitue une occasion privilégiée de rendre hommage au Comité International Olympique, gardien des idéaux olympiques depuis plus d'un siècle, qui oeuvre sans relâche pour promouvoir le sport au service de la paix, de l'éducation, de la solidarité et du rapprochement entre les peuples.

En cette circonstance, je salue également les célébrations organisées à la Maison Olympique de Lausanne, sous la présidence de Mme Kirsty Coventry, en présence des membres du CIO, réaffirmant ainsi l'unité et la vitalité du Mouvement olympique.

Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à la grande famille sportive et olympique tunisienne : aux fédérations sportives nationales, aux dirigeants, aux entraîneurs, aux arbitres, aux cadres techniques, aux bénévoles ainsi qu'à nos athlètes qui, chaque jour, servent avec engagement les valeurs de l'Olympisme et mettent leur talent au service de la Tunisie.

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J'adresse une pensée toute particulière à nos championnes et champions qui portent haut les couleurs nationales sur les scènes continentale et internationale. Le Comité National Olympique Tunisien poursuivra, avec une détermination toujours plus grande, son engagement en faveur de l'accompagnement des athlètes d'élite et de la préparation des prochaines grandes échéances, notamment les Jeux Méditerranéens de Tarente 2026 ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Notre conviction est claire : l'excellence sportive se construit dès le plus jeune âge. C'est pourquoi le soutien aux jeunes talents demeure une priorité stratégique de notre action. Cette année a ainsi été marquée par le lancement de l'École Olympique dans 104 établissements scolaires, un projet ambitieux destiné à diffuser les valeurs olympiques auprès de la jeunesse tunisienne et à préparer les générations de demain.

L'année olympique qui s'achève, du 23 juin 2025 au 23 juin 2026, a également été marquée par les belles performances de nos représentants lors des Jeux de la Solidarité Islamique à Riyad ainsi qu'aux Jeux Africains de la Jeunesse en Angola. Ces résultats illustrent le potentiel de notre jeunesse et renforcent notre confiance dans l'avenir du sport tunisien.

Je tiens enfin à remercier les fédérations membres de l'Assemblée générale du Comité National Olympique Tunisien pour la confiance qu'elles ont renouvelée à ma personne ainsi qu'aux membres élus du Comité exécutif. Nous poursuivrons, avec responsabilité et esprit de rassemblement, la mise en oeuvre de notre plan stratégique 2026-2028, fondé sur l'excellence, l'inclusion, l'éducation olympique, le développement durable et le soutien à la jeunesse.

En cette Journée olympique, renouvelons ensemble notre engagement en faveur d'un sport porteur d'espoir, de fraternité et d'excellence. »