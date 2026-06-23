Afrique: Tennis/Tournoi de Wimbledon - Les Tunisiens Dougaz et Echargui au deuxième tour

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les tennismen tunisiens, Aziz Dougaz et Moez Echargui se sont qualifiés pour le deuxième tour des qualifications au tournoi de Wimbledon, un des quatre tournois du Grand Chelem.

Dougaz s'est imposé, lundi, lors du premier tour des qualifications devant le Français Clément Chidekh (205e mondial) en deux sets (6-4, 6-4), tandis qu'Echargui a éliminé le Lituanien Edas Butvilas en trois sets (3-6, 7-5, 6-3).

Lors du second tour, Aziz Dougaz sera opposé, mercredi, au Japonais Rei Sakamoto (148e). De son côté, Moez Echargui donnera la répilique à l'Américain Smith Keegan (246e), le même jour.

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