Dakar — La direction de la Maison de la presse Babacar Touré a signé, mardi, avec l'Agence sénégalaise de couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), un partenariat destiné aux professionnels des médias et à leurs familles, afin de leur permettre de bénéficier d'une protection sociale et sanitaire.

Cette couverture sanitaire et sociale peut atteindre un taux de 80% dans les structures publiques de santé et 50% dans les pharmacies partenaires, avec un ticket modérateur limité à 20%.

"La santé constitue un droit fondamental. Et cette convention traduit une volonté commune, celle de garantir à tous les acteurs de la presse un meilleur accès aux soins de santé dans des conditions dignes et équitables", a déclaré Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la presse Babacar Touré.

Selon M. Biagui, cette signature "concrétise un projet attendu, utile et porteur d'espoir" pour l'ensemble des acteurs des médias.

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La maison de la presse Babacar Touré a été choisie pour assurer l'interface entre les organisations professionnelles de presse et la SEN-CSU, a-t-il rappelé.

"Nous assumons cette responsabilité avec engagement et détermination. Notre rôle consistera notamment à faciliter l'adhésion des bénéficiaires, à collecter les cotisations des membres des différentes associations et à assurer une coordination efficace avec les services de la SEN-CSU", a-t-il soutenu.

Sambou Biagui a assuré que, grâce à ce partenariat, les professionnels des médias et leurs familles pourront bénéficier d'une prise en charge substantielle de leurs dépenses de santé.

"C'est une avancée sociale majeure pour notre secteur. Cette convention demeure ouverte à toutes les organisations de presse désireuses d'offrir à leurs membres une meilleure protection sociale", a-t-il fait savoir.

Il a expliqué que cette convention est "l'aboutissement" d'un processus engagé depuis plusieurs années par l'Association de la presse pour l'entraide et la solidarité qui a porté, dès 2022, l'ambition de mettre en place la mutuelle de santé des professionnels de l'information et de la communication.

"Au-delà d'un simple acte administratif, nous posons aujourd'hui un acte de responsabilité, de solidarité et d'engagement en faveur des femmes et des hommes qui ont fait le choix d'informer, d'éclairer les débats publics et d'accompagner les transformations de notre société", a indiqué El Hadji Séga Guèye directeur général de la SEN-CSU.

D'après M. Guèye, ce partenariat marque une étape importante dans le renforcement de la politique de protection sociale en santé de la SEN-CSU.

"Elle traduit une volonté commune, celle de bâtir un système plus inclusif, plus solidaire et plus proche des besoins réels de nos concitoyens", a indiqué M. Guèye.

Il a expliqué que grâce à ce nouveau partenariat, les journalistes, techniciens et autres acteurs des médias ainsi que les membres de leurs familles pourront bénéficier de la couverture sanitaire offerte par la SEN-CSU sur l'ensemble du territoire national.