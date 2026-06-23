Sénégal: Fonction publique - Lancement d'un audit physique et biométrique pour renforcer la transparence et moderniser l'administration

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a procédé, mardi à Dakar, au lancement officiel de l'audit physique et biométrique de la fonction publique, une opération présentée comme un levier de modernisation de l'administration et d'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État.

Cet audit physique et biométrique s'inscrit dans l'optique de bâtir "une administration assainie et modernisée, seule garantie de meilleures conditions de travail et d'une reconnaissance juste du mérite", a déclaré M. Dianté, lors de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique, marquée également par le déploiement des équipes chargées de l'opération sur l'ensemble du territoire national.

Selon le ministre, cette initiative vise à doter l'État d'outils fiables de gestion des effectifs et à renforcer la transparence dans l'administration publique.

"Cette opération d'envergure, dont le mot d'ordre est : 'Moderniser pour mieux servir', constitue une étape importante dans la réforme du service public engagée par les autorités", a-t-il souligné.

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Mamadou Lamine Dianté a tenu à préciser que l'audit ne devait pas être perçu comme une mesure de défiance à l'égard des agents de l'État.

"Cet audit n'est pas une mesure de défiance. C'est un acte de gestion responsable, un levier de transparence et de justice sociale", a-t-il insisté devant les responsables administratifs et les agents publics réunis pour la circonstance.

Il a expliqué que l'opération poursuit trois objectifs majeurs : fiabiliser les effectifs de la fonction publique, valoriser le capital humain et optimiser l'utilisation des ressources publiques.

"Il s'agit d'abord de disposer d'une cartographie exacte et en temps réel de nos ressources humaines. Ensuite, de veiller à ce que chaque compétence soit à la bonne place afin de maximiser son impact. Enfin, de garantir que chaque denier public rémunère un travail effectif au service de la nation", a détaillé le ministre.

Les équipes d'auditeurs ont été déployées dès ce mardi dans les différentes administrations publiques du pays, a-t-il indiqué, appelant l'ensemble des services concernés à faciliter leur mission.

"J'appelle tous les secrétaires généraux, les directeurs de services et chaque agent de l'État à leur réserver un accueil collaboratif. La réussite de cette opération est une responsabilité collective", a lancé M. Dianté.

La cérémonie a également été marquée par la remise du "Prix Fonction publique" à 50 agents issus des ministères sectoriels pour leur exemplarité, leur professionnalisme et la qualité des services rendus aux usagers.

S'adressant aux récipiendaires, le ministre a salué des parcours qu'il juge inspirants pour l'ensemble de l'administration.

"En vous honorant, nous célébrons non seulement des parcours individuels exemplaires, mais également les valeurs qui fondent notre administration. Vous êtes la preuve que l'excellence, l'engagement et le sens de l'intérêt général demeurent des réalités vivantes au sein de notre fonction publique", a-t-il déclaré.

Pour Mamadou Lamine Dianté, la reconnaissance de ces agents illustre la volonté des pouvoirs publics de promouvoir une culture de performance, d'éthique et de mérite au sein du service public sénégalais.