Sénégal: Baccalauréat technique - Des résultats 'satisfaisants' au lycée Peytavin (Président jury)

Saint-Louis — Le président du jury 1287 du lycée André Peytavin de Saint-Louis, Mandicou Ba, a jugé "satisfaisants" les résultats au premier tour du baccalauréat technique.

"Les résultats enregistrés au niveau du jury sont encourageants et témoignent d'un niveau de réussite assez satisfaisant", a dit M. Ba, peu après la proclamation des résultats, lundi, ajoutant qu'il est toutefois encore prématuré de parler d'un taux de réussite définitif, plusieurs candidats devant passer les épreuves du second tour.

Il ressort de ces résultats que 188 candidats sont admis au premier tour sur les 275 candidats en lice, alors que 56 sont admissibles au second tour, selon le président du jury.

Dans ce lot, il y a deux mentions "Très bien" et autant de mentions "Bien", a dit M. Ba, rappelant que dans ce centre, il y avait des candidats des séries STEC (électronique, gestion), T12D (génie civil), T1 (génie mécanique) et T2 (génie électrique).

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La série STEC qui comptait 222 candidats a enregistré 159 admis d'office, dont 2 avec la mention "Très bien", tandis que 40 sont admissibles au second tour.

Les seuls candidats enregistrés en T1, ont réussi d'office, tandis que pour la série T2, sur 4 candidats, 3 sont admis d'office, le dernier étant admissible au second tour.

Concernant la série TI2D, sur les 47 candidats enregistrés, 24 sont admis d'office, dont 2 avec la mention "Bien", tandis que 15 devront passer les épreuves du second tour.

Mandicou Ba a invité les candidats à venir récupérer immédiatement leurs relevés de notes afin de pouvoir effectuer leurs choix pour le second groupe.

"Les relevés accompagnés des choix seront remis dès demain [mardi]", a-t-il informé.

De même, les candidats ajournés devront se déplacer pour retirer leurs relevés de notes, ainsi que les candidats admis d'office, qui pourront les récupérer à partir d'aujourd'hui.