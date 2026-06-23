Sénégal: La DEGAR salue la mémoire du khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aissata Ba

Dakar — Le délégué général aux Affaires religieuses, Djim Dramé, a salué dans un communiqué la mémoire du khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aissata Ba, "un fédérateur respecté et un véritable trait d'union entre les différentes composantes de la communauté". Dans un communiqué parvenu mardi à l'APS, la Délégation générale aux Affaires religieuses (DEGAR) dit avoir "appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Mouhamadou Aissata Ba, khalife de Guet Ardo", rappelé à Dieu, lundi, à l'âge de 95 ans environ, dans cette localité située dans la région de Louga, au nord-ouest du Sénégal.

"En cette douloureuse circonstance, la Délégation générale aux Affaires religieuses, au nom de l'ensemble du personnel de la DEGAR, présente ses condoléances les plus attristées à la Oummah islamique, à l'ensemble des musulmans du Sénégal et d'ailleurs, à la communauté khadre, ainsi qu'à la famille du défunt et à tous ses disciples", peut-on lire dans ce communiqué.

"Le disparu fut un homme de foi et de sagesse, un éducateur exemplaire, un fédérateur respecté et un véritable trait d'union entre les différentes composantes de la communauté. Par son engagement constant au service de l'Islam, de l'éducation religieuse, de la paix et de la cohésion sociale, il a marqué son époque et laissé un héritage spirituel précieux", ajoute le communiqué.

La Délégation générale aux Affaires religieuses "salue la mémoire de ce guide religieux dont l'oeuvre continuera d'inspirer les générations présentes et futures", conclut le communiqué, avant de prier pour le défunt, sa famille, ses proches, la communauté khadre et la Oummah islamique en général. Le khalife de Guet Ardo fut une figure religieuse respectée de la communauté khadre. Il était reconnu pour son érudition, sa piété et son engagement constant dans la transmission des enseignements islamiques.

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Durant plusieurs décennies, il a oeuvré pour le rayonnement de l'islam et le renforcement des valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale au sein de sa communauté.

Sa disparition constitue une lourde perte pour la commune de Guet Ardo, une localité situé dans le département de Louga, ainsi que pour l'ensemble de la communauté khadre et musulmane du Sénégal.