Sénégal: Le spatial, un enjeu devenu incontournable pour les armées, rappelle un haut gradé

Dakar — Le général de division Joseph Mamadou Diop a évoqué mardi la place centrale des applications spatiales dans le domaine civil et militaire, les présentant des comme atouts indispensables au développement des armées modernes, à la souveraineté et à la sécurité des États.

"Les applications spatiales occupent une place de plus en plus centrale dans les domaines civil et militaire, au point de devenir indispensables au développement des armées modernes", a-t-il déclaré en marge de l'ouverture, à Dakar, d'un séminaire franco-sénégalais consacré aux enjeux stratégiques et militaires de l'espace.

Cette rencontre se propose notamment de réfléchir sur le spatial et de poser les premiers jalons de la présence des armées sénégalaises dans ce domaine, a rappelé le Général Diop, insistant sur la nécessité, pour les forces armées, de prendre en compte la dimension spatiale dans leurs missions et la planification de leurs actions.

Ce séminaire de deux jours réunit à la base aérienne de Dakar, une délégation française composée de représentants du commandement de l'espace et du Centre national d'études spatiales (CNES), ainsi que des autorités civiles et militaires sénégalaises impliquées dans le secteur spatial, a-t-on appris sur place.

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Ce premier séminaire est organisé à la demande des armées sénégalaises, de l'armée de l'air en particulier, en coopération avec la France, afin de structurer la réflexion sur le spatial militaire, indique-t-on.

"Dans ce domaine, l'humilité n'est pas un défaut. Il s'agit pour nous d'apprendre de ceux qui nous ont précédés dans l'espace, en particulier la France avec laquelle nous entretenons un partenariat particulier", a expliqué le général Joseph Mamadou Diop.

Il a signalé que les technologies spatiales interviennent désormais dans de nombreux secteurs de la vie économique et sociale, notamment les télécommunications, la navigation aérienne, la gestion foncière, l'agriculture et la météorologie.

"Je suis moi-même pilote d'avion. Nous utilisons énormément les satellites pour naviguer dans le ciel", a relevé le général Diop, également président du conseil d'administration de la compagnie nationale Air Sénégal.

Il a mis en exergue le rôle devenu essentiel des infrastructures spatiales dans les activités civiles, faisant notamment allusion aux usages multiples du spatial dans la gestion des cadastres, le suivi des productions agricoles et la prévision météorologique.

Ce haut responsable des armées sénégalaises a toutefois précisé que les réflexions actuelles portent principalement sur les enjeux militaires liés à l'espace, dans un contexte marqué par une militarisation croissante de ce domaine.

"Aujourd'hui, pour nous, il s'agit surtout de regarder ce qui se passe du côté militaire, parce que l'espace devient de plus en plus militarisé, avec des applications de plus en plus agressives", a-t-il relevé.

Selon lui, les évolutions en cours imposent aux armées modernes d'intégrer "progressivement la dimension spatiale dans leurs capacités opérationnelles".

"Sur le long terme, il est difficile pour une armée qui se veut moderne de ne pas être présente dans l'espace", a-t-il martelé, ajoutant que l'enjeu consiste désormais à "réfléchir, planifier et comprendre les enjeux liés à l'espace".

Les conflits contemporains ont démontré l'importance croissante des capacités spatiales dans les opérations militaires, notamment dans les domaines de l'observation, du renseignement et des télécommunications, a encore fait valoir le général Diop.