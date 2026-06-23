Ile Maurice: Il vole des mangues dans la cour d'une jeune femme et tente de forcer sa porte

Un habitant de Mare-La-Chaux, âgé de 26 ans, a été arrêté le dimanche 21 juin à, après avoir été surpris dans la cour d'une femme de 20 ans. Il est accusé de vol de mangues et de dégradation.

Selon sa plainte à la police, la jeune femme se trouvait à son domicile vers 17 heures lorsqu'elle a aperçu un inconnu dans la cour. Celui-ci tenait un sac vert contenant plusieurs mangues ainsi qu'un couteau de cuisine. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il faisait sur sa propriété, le suspect aurait couru dans sa direction. Craignant pour sa sécurité, la jeune femme s'est réfugiée à l'intérieur de la maison. L'homme aurait ensuite tenté de forcer la porte d'entrée, endommageant la poignée au passage.

Alertés, des membres de la famille sont intervenus et sont parvenus à maîtriser le suspect jusqu'à l'arrivée de la police. Une équipe de l'Emergency Response Service s'est rendue sur place et a procédé à son arrestation. La fouille de son sac a permis de découvrir plusieurs mangues. Le préjudice du vol est estimé à Rs 200, tandis que les dommages causés à la porte s'élèvent à Rs 600.

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Après son interrogatoire au poste de police de Flacq, il a été placé en cellule policière sur ordre d'un officier supérieur en attendant sa comparution devant la justice. La police de Flacq poursuit son enquête dans cette affaire.