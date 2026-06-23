Ile Maurice: Une approche axée sur la communauté

Un atelier communautaire participatif, organisé dans le cadre du Programme d'autonomisation et de soutien des migrants internes rodriguais, a eu lieu le vendredi 19 juin au Youth Hub de Résidence La Cure. Cet atelier a réuni des représentants du gouvernement, des membres de la communauté et des acteurs clés afin d'aborder les difficultés rencontrées par les migrants rodriguais vivant à Maurice.

Cette initiative constitue une réponse concrète aux conclusions du rapport 2025 de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Migrations internes entre les îles Rodrigues et Maurice : facteurs, défis et opportunités de soutien» et ancrée dans la communauté. Le rapport de l'OIM a documenté les obstacles majeurs rencontrés par les migrants rodriguais, notamment les difficultés de logement, la précarité financière, le manque d'information et de préparation, la séparation familiale, la détresse psychosociale, les vulnérabilités liées au genre, la pauvreté, l'exclusion et la stigmatisation. Ces conclusions constituent le fondement de l'approche stratégique du programme.

L'initiative vise à renforcer les capacités, l'autonomie, la résilience et l'égalité des chances des migrants rodriguais grâce à un développement communautaire participatif. Elle réunit les communautés rodriguaises, les ministères, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres parties prenantes afin d'élaborer des réponses concrètes et durables. Les participants à l'atelier ont été invités à identifier les principaux défis, ressources et opportunités au sein des zones d'intervention, dans le but d'élaborer des plans d'action communautaires réalistes et durables.

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Dans son discours, Louis Girty Eleonore, Head du Citizen Support Unit au Bureau du Premier ministre, a insisté sur la nécessité de dépasser les activités de sensibilisation pour favoriser la participation, l'appropriation et l'action concrète des communautés. Il a souligné l'importance de développer des initiatives Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (SMART), éclairées par les recommandations de l'OIM et le vécu des migrants. Il a également souligné que le gouvernement reste déterminé à répondre aux préoccupations identifiées par des interventions fiables et ciblées.

Phase pilote dans le «Cluster 1»

La phase pilote sera mise en oeuvre dans le Cluster 1, qui englobera des localités de Résidence La Cure, Sainte-Croix et Roche-Bois, notamment Ti-Rodrig, State Land Robert Scott, Marjolain et Karo-Kalyptus. L'approche par cluster facilite la mobilisation communautaire, renforce la coordination interinstitutionnelle et soutient les actions régionales conjointes.

Les priorités seront établies à la suite d'une évaluation approfondie, permettant une action immédiate sur les problèmes les plus urgents tout en jetant les bases de solutions à plus long terme.