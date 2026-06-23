Ile Maurice: Xavier-Luc Duval dénonce un projet «choquant»

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 23 Juin, le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, a vivement critiqué la réforme des pensions annoncée dans le Budget 2026-2027. Il a qualifié la mesure de «choquante» et «bien pire que la formule de l'année dernière», dénonçant notamment le recours au means testing et le manque de consultation autour de cette réforme.

Le chef du PMSD estime que les récents ajustements apportés par le gouvernement démontrent une absence de concertation au sein du Cabinet. Il a également plaidé pour un retour à la pension universelle à 60 ans, affirmant que les Mauriciens ayant travaillé et épargné toute leur vie ne devraient pas être pénalisés.

Au-delà de la question des retraites, Xavier-Luc Duval a critiqué plusieurs mesures du Budget, notamment en matière de pouvoir d'achat, de fiscalité et de sécurité. Selon lui, ce Budget représente une «occasion manquée» et ne répond pas aux principales préoccupations de la population.