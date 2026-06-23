Ile Maurice: Xavier-Luc Duval dénonce un projet «choquant»

23 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 23 Juin, le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, a vivement critiqué la réforme des pensions annoncée dans le Budget 2026-2027. Il a qualifié la mesure de «choquante» et «bien pire que la formule de l'année dernière», dénonçant notamment le recours au means testing et le manque de consultation autour de cette réforme.

Le chef du PMSD estime que les récents ajustements apportés par le gouvernement démontrent une absence de concertation au sein du Cabinet. Il a également plaidé pour un retour à la pension universelle à 60 ans, affirmant que les Mauriciens ayant travaillé et épargné toute leur vie ne devraient pas être pénalisés.

Au-delà de la question des retraites, Xavier-Luc Duval a critiqué plusieurs mesures du Budget, notamment en matière de pouvoir d'achat, de fiscalité et de sécurité. Selon lui, ce Budget représente une «occasion manquée» et ne répond pas aux principales préoccupations de la population.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.