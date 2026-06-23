Ile Maurice: Colère et incompréhension après plusieurs jours de coupures d'eau

L'exaspération gagne du terrain à Curepipe et dans plusieurs localités avoisinantes. Depuis jeudi, de nombreux habitants dénoncent des coupures d'eau prolongées, une pression insuffisante et un manque d'informations claires. Des familles disent être confrontées à des réservoirs vides et à des difficultés croissantes pour faire face aux besoins du quotidien.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages de résidents se multiplient, traduisant un profond sentiment de frustration. À la route du Jardin, une habitante explique qu'elle a dû abandonner l'idée de récupérer l'eau de pluie destinée à ses plantes et à son potager afin de privilégier les besoins essentiels de sa famille. Elle affirme que son réservoir est vide depuis plus de trois jours et estime que les horaires de distribution annoncés ne correspondent pas à la réalité.

À Wooton également, on se plaint. Selon certains résidents, l'alimentation en eau serait limitée à quelques heures dans l'aprèsmidi, mais plusieurs d'entre eux soutiennent que l'eau n'arrive pas systématiquement aux horaires annoncés. «Trois plaintes ont déjà été enregistrées, mais aucune amélioration n'a été constatée», déplore Sara, qui affirme que son réservoir est désormais totalement vide en raison d'une pression jugée trop faible. Selon elle, quelques heures de distribution avec une pression plus élevée permettraient au moins aux habitants de remplir leurs réservoirs.

Dans plusieurs quartiers de Curepipe, notamment à la rue Couvent et à Ramjan Lane, des résidents dénoncent une absence totale d'eau depuis près de quatre jours. Plusieurs affirment avoir contacté à maintes reprises la Central Water Authority (CWA), sans obtenir d'explications précises. «On nous dit qu'aucune conduite n'est endommagée, mais l'eau ne coule toujours pas», s'indigne Sanjay.

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Pour certaines familles, la situation devient particulièrement préoccupante. Marie explique avoir dû se rendre chez des proches afin d'avoir accès à l'eau. D'autres évoquent les difficultés auxquelles elles sont confrontées à la veille de la reprise des classes et du travail.

Une habitante raconte que ses enfants ne pourraient même pas se rendre à l'école faute d'eau pour se laver ou préparer le petit-déjeuner, ses réserves étant épuisées. «Nous appelons le 170, mais à part un numéro de référence, rien ne semble avancer», regrettet-elle. Aucun camion-citerne n'était encore intervenu dans sa région hier et elle s'interroge sur l'implication des élus de la ville face aux difficultés rencontrées par les habitants.

Une autre résidente, Sarojinee, explique avoir contacté le service d'urgence de la CWA. Si l'éventualité d'une livraison d'eau par camion citerne lui a été évoquée, aucun horaire précis n'aurait été communiqué. «Les habitants ont besoin d'eau. Nous avons des enfants. Il faut cuisiner, se laver et préparer la rentrée de lundi», souligne-t-elle.

Le samedi 21 juin, vers 18 h 30, de nombreux habitants exprimaient encore leur frustration. Plus tard dans la soirée, certains résidents de la rue Couvent ont toutefois indiqué que l'eau avait recommencé à couler, offrant un répit après plusieurs jours d'attente.

Niveau alarmant de Mare-aux-Vacoas

Sollicité, Sunil Gopal, responsable de la communication à la CWA, confirme que l'organisme est au courant des difficultés rencontrées dans plusieurs régions des hautes Plaines-Wilhems. Selon lui, les perturbations ont été davantage ressenties durant le week-end, période où la consommation augmente en raison de la présence des familles à domicile. «Il faut savoir que le niveau du réservoir de Mare-aux-Vacoas est plus qu'alarmant. Mais nous faisons le nécessaire pour pallier les problèmes survenus dans certaines régions des hautes Plaines-Wilhems», explique-t-il.

La CWA affirme avoir renforcé la surveillance de plusieurs réservoirs de service, notamment ceux de La Brasserie, Didier et Trou-aux-Cerfs. Des équipes techniques ont également été mobilisées afin de contrôler les niveaux de pression et de s'assurer que l'eau parvienne aux abonnés aux horaires annoncés. Par ailleurs, des camions-citernes doivent être déployés dans les régions affectées.

La CWA lance également un appel à la compréhension des abonnés. L'organisme souligne que la faible pression enregistrée complique l'approvisionnement de certains foyers, particulièrement ceux dont les réservoirs sont installés en hauteur ou dans des maisons à plusieurs étages. «Cela rend très difficile la montée de l'eau en raison du manque de pression. Nous sommes dans une situation vraiment exceptionnelle. Nous essayons d'approvisionner tout le monde avec le stock dont nous disposons», précise Sunil Gopal.

Il assure que les équipes de la CWA sont à pied d'oeuvre afin de rétablir progressivement la situation et permettre aux habitants affectés de rattraper les retards accumulés. En attendant un retour complet à la normale, les habitants de Curepipe et des régions concernées espèrent des solutions durables et une communication plus régulière, lassés de cette véritable épreuve en plein hiver.