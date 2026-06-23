Ile Maurice: Dites «oui» au rendez-vous de tous vos grands moments

Les 26 et 27 juin, le Tribeca Mall se transformera en vitrine de l'univers événementiel à l'occasion de la Wedding & Events Convention 2026. Organisé par Business Magazine, l'express et Essentielle, avec le soutien de Cim Finance, cet événement gratuit réunira pendant deux jours plus de 30 professionnels spécialisés dans l'organisation de mariages, de réceptions familiales et d'événements corporatifs.

Que vous prépariez un mariage, un anniversaire, une communion, une fête de famille, un lancement de produit ou une réception d'entreprise, cette convention a été pensée pour vous permettre de rencontrer, en un seul lieu, tous les prestataires nécessaires à la réussite de votre projet. Décoration, photographie, animation, lieux de réception, transport, beauté, fleuristes, papeterie, financement ou encore cadeaux invités : les visiteurs pourront découvrir les dernières tendances du secteur et échanger directement avec les experts.

Au-delà de l'aspect pratique, la Wedding & Events Convention se veut également une source d'inspiration. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir des concepts originaux, des mises en scène élégantes et des solutions adaptées à tous les budgets. Parmi les exposants qui attireront particulièrement l'attention figure l'Île-des-Deux-Cocos, véritable écrin tropical, situé au coeur du lagon de Blue-Bay. Avec ses plages de sable blanc et son cadre exclusif, cette île privée propose des expériences de mariage haut de gamme dans un décor paradisiaque.

Les futurs mariés pourront également rencontrer ABC Car Rental et découvrir ses solutions de transport de prestige, spécialement conçues pour les cérémonies et les cortèges. Des véhicules élégants aux services personnalisés, tout est prévu pour faire de l'arrivée des mariés un moment mémorable.

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Du côté de la décoration et de l'ambiance, plusieurs spécialistes seront présents, notamment Jackie's Floral, reconnue pour ses créations florales sur mesure, Luxury Weddings Mauritius by Satyam Decors, expert du mariage de destination, ainsi que F. Rambocus Events Ltd, référence dans la décoration événementielle, les chapiteaux et les aménagements de réception. Les visiteurs pourront aussi découvrir des concepts innovants proposés par Aura 360 Mauritius, avec ses photobooths et expériences immersives à 360 degrés, ou encore GHR Photography & Films, spécialiste de la photographie et de la vidéographie événementielle, qui accompagne les couples dans la création de souvenirs durables.

Pour ceux qui recherchent des idées originales pour personnaliser leurs célébrations, Divinify présentera ses cadeaux invités artisanaux et ses créations parfumées, tandis que Display & Slay exposera ses solutions de location décorative permettant de créer des espaces élégants sans investissement important. L'ambiance sera également au rendez-vous grâce à la présence de plusieurs professionnels de l'animation tels que DJ Vins, Jonathan Agathin et Yash Sound System, qui présenteront leurs services destinés à dynamiser les réceptions et à créer des moments inoubliables pour les invités.

Durant les deux journées, plusieurs exposants proposeront des démonstrations, dégustations, consultations personnalisées ainsi que des offres spéciales réservées aux visiteurs du salon. Une occasion idéale pour comparer les prestations, découvrir les nouveautés du marché et bénéficier de conseils avisés avant de prendre ses décisions.

Partenaire officiel | Cim Finance : Des solutions pour donner vie à vos projets

Partenaire officiel de la Wedding & Events Convention 2026, Cim Finance accompagne les Mauriciens dans la réalisation de leurs projets grâce à une gamme de solutions de financement adaptées aux besoins des particuliers. Que ce soit pour financer une réception, un voyage de noces, des prestations événementielles ou des achats liés aux préparatifs, les visiteurs pourront découvrir sur place les différentes options proposées par l'institution.

Parmi elles figurent l'e-Loan, permettant d'obtenir un financement à partir de Rs 10 000 avec un décaissement rapide, la carte de crédit Cim Finance offrant jusqu'à 45 jours sans intérêts et des avantages chez de nombreux partenaires, ainsi que les solutions MoPay et MoPay Plus, qui permettent d'échelonner les paiements en plusieurs mensualités. Les équipes de Cim Finance seront présentes tout au long du salon afin de conseiller les visiteurs et les aider à identifier la solution la mieux adaptée à leur budget et à leurs projets.

Wedding & Events Convention 2026

· 26 et 27 juin 2026

· Tribeca Mall

· De 10 heures à 19 heures

· Entrée gratuite