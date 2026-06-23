Ile Maurice: Milan Meetarbhan, le nouveau représentant permanent du pays

L'ambassadeur de Maurice auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU), Milan Meetarbhan, a officiellement présenté ses lettres de créance à la secrétaire générale de l'International Seabed Authority (ISA), Leticia Reis de Carvalho, prenant ainsi ses fonctions de représentant permanent de l'île auprès de cette instance internationale. Créée dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, l'ISA est chargée de gérer les ressources minérales des grands fonds marins, au-delà des eaux nationales, considérées comme le patrimoine commun de l'humanité.

Ce poste à l'ISA n'est pas une première pour Milan Meetarbhan. L'ambassadeur y avait déjà eu un premier mandat, en présidant l'Assemblée des États membres en 2012-2013. La semaine dernière encore, il assurait la vice-présidence de la conférence des États parties à la Convention sur le droit de la mer, tenue au siège de l'ONU à New-York.

Cette semaine, il montera à nouveau sur le devant de la scène en coprésidant, aux côtés de l'ambassadeur d'Islande, une conférence onusienne consacrée à la restauration des écosystèmes marins. Maurice y sera doublement représentée, puisque Ranjeet Bhagooli, professeur en Marine Biology and Biological Oceanography à l'Université de Maurice, figurera parmi les panélistes. Il partagera la tribune avec Philippe Cousteau, petit-fils du légendaire commandant Cousteau, l'explorateur qui a fait rêver des générations entières avec les mystères des profondeurs.