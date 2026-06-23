Ile Maurice: Signature du certificat de remise de cinq autobus électriques à la CNT

La coopération entre la Chine et Maurice s'est enrichie d'un nouveau chapitre le jeudi 18 juin avec la signature officielle du certificat de remise de cinq autobus électriques destinés à la Corporation nationale de transport (CNT). La cérémonie, organisée au siège du ministère des Transports terrestres, s'est déroulée en présence du ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, de l'ambassadrice de la République populaire de Chine à Maurice, Huang Shifang, des représentants des ministères des Finances et des Affaires étrangères ainsi que la direction de la CNT.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du gouvernement mauricien visant à moderniser les transports publics et à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Face aux investissements importants requis pour l'acquisition d'autobus électriques et la mise en place des infrastructures de recharge, Maurice avait sollicité l'appui financier et technique de pays partenaires, dont la Chine.

Dans son intervention, l'ambassadrice Huang Shifang s'est dit heureuse de voir les autobus entrer officiellement en service dès le lendemain de la cérémonie. Elle a souligné que ce don symbolise l'engagement commun de la Chine et de Maurice en faveur du transport vert et du développement durable. Rappelant les dons précédents d'autobus conventionnels en 2016 et 2018, elle a estimé que l'introduction de véhicules électriques marque une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Pour sa part, Osman Mahomed a rappelé que la CNT transporte quotidiennement près de 140 000 passagers à travers le pays et assure une mission de service public essentielle, y compris sur des lignes moins rentables. Il a souligné que ces nouveaux autobus climatisés, silencieux et modernes contribueront à améliorer le confort des usagers tout en soutenant la transition énergétique du secteur des transports.

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Partenariat

À la suite d'une demande officielle du gouvernement mauricien, un accord d'échange a été signé le 13 novembre 2023 entre le ministère des Finances et l'ambassade de Chine. Ce protocole prévoyait le don de cinq autobus électriques et de cinq bornes de recharge à la CNT. La contribution chinoise s'élevait à 9,46 millions de yuans, soit environ Rs 49 millions au moment de la signature.

Les autobus de la marque Higer, de 10,5 mètres de long et dotés d'une capacité de 36 passagers assis, sont équipés d'un moteur électrique de 120 kW. Les véhicules ont été livrés à Maurice le 2 janvier 2025. Toutefois, leur mise en service a été retardée en raison de difficultés liées à l'installation des infrastructures de recharge au dépôt de Bonne-Terre. Les travaux, comprenant notamment l'installation d'un transformateur de 1 000 kVA et des équipements de comptage haute tension, ont finalement été achevés entre le 25 mai et le 3 juin 2026.

Bien que cinq bornes de recharge de 160 kW aient été initialement prévues, une seule a été installée et mise en service à ce jour, ce qui demeure néanmoins suffisant pour assurer l'exploitation des cinq autobus. Les quatre autres bornes n'ont pas encore été installées en raison de contraintes financières rencontrées par la CNT.

Une mission technique chinoise a également séjourné à Maurice afin de procéder à l'inspection des véhicules et à la formation du personnel. Au total, 25 employés de la CNT, incluant des électriciens, superviseurs d'atelier, officiers techniques, agents du trafic et informaticiens, ont bénéficié d'une formation spécialisée et ont reçu un certificat de participation.

Les cinq véhicules ont été déployés dès vendredi dernier sur le réseau de la CNT, renforçant ainsi la stratégie de l'entreprise de développer une flotte hybride composée d'autobus électriques et conventionnels. Cette remise officielle témoigne de la solidité des relations entre Maurice et la Chine ainsi que de leur volonté commune de promouvoir un développement plus durable et respectueux de l'environnement.