Afrique: Groupe J - L'Algérie se relance face à la Jordanie et reste en course (2-1)

Les Fennecs sont de retour dans la course. Après leur lourde défaite face à l'Argentine (3-0) lors de la première journée, l'Algérie a battu la Jordanie (2-1) en renversant le score en seconde période, et se replacent dans la course à la qualification du groupe J.

Vladimir Petkovic avait assuré la veille que ce match «n'était pas décisif» -- une déclaration qui avait fait grincer quelques dents. Sur le terrain, son équipe a pourtant failli payer cash son manque d'efficacité en première période. Malgré un gros pressing et plusieurs situations dangereuses -- notamment un face-à-face de Riyad Mahrez stoppé par le gardien Abulaila (33e) --, c'est la Jordanie qui a ouvert le score contre le cours du jeu. Sur une relance manquée de Zerrouki, Nizar Al Rashdan a surpris Luca Zidane d'une frappe enroulée de l'extérieur du pied (36e, 0-1). Les Fennecs ont tenté de réagir avant la pause, sans succès.

Au retour des vestiaires, l'Algérie a remis le pied sur l'accélérateur. Ibrahim Maza s'est montré le plus entreprenant (54e, 60e), avant que la persévérance algérienne soit enfin récompensée. Sur un corner de Mahrez, Benbouali a placé une tête croisée gagnante pour égaliser (69e, 1-1).

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Soulagés, les Fennecs ont continué de pousser. L'entrée d'Anis Hadj Moussa a apporté un élan décisif. Le milieu a enroulé un centre au premier poteau qu'Amar Mandi a dévié dans les pieds de Gouiri, auteur d'un but de filou pour donner l'avantage à l'Algérie (82e, 1-2). La Jordanie n'a pas réussi à revenir dans le match malgré ses derniers efforts. L'Algérie affrontera l'Autriche lors de la dernière journée dans un duel décisif pour la deuxième place du groupe J. La Jordanie, elle, est éliminée.