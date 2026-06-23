Ile Maurice: Cyclisme - La découverte d'un talent mauricien né en Irlande

Le Tour de Maurice UCI 2.2 tenu du 2 au 5 juin nous a permis de découvrir Daniel Yon Hin. Né d'un père mauricien et d'une mère irlandaise, il n'avait encore jamais participé à une course officielle dans l'île. En lice avec l'équipe continentale 7 Eleven CliQQ Roadbike aux Philippines qu'il a rejoint cette saison, il aura vu son coéquipier français, Antoine Huby remporter l'étape reine et finir deuxième du classement général final. On aura l'occasion de revoir le coureur de 24 ans en action lors des championnats nationaux élites lors du week-end du 27 et 28 juin.

Yon Hin a connu sa première grande opportunité en août 2021 lorsqu'il a rejoint Zappi Racing, une structure semi-professionnelle basée dans la ville italienne de Cesena, près de la frontière avec Saint-Marin. Après deux années passées à s'entraîner et à courir dans les Dolomites, il a pris la direction des Alpes en signant chez Arbo Miko, une autre équipe semi-professionnelle dédiée au développement des jeunes coureurs.

«J'ai commencé à pratiquer le cyclisme en Irlande à l'age de 12-13 ans. J'ai pris part à des courses dans les catégories jeunes puis en junior. Quand j'ai atteint la catégorie U23, je me suis rendu en Italie. Pendant cette période, j'ai fait des courses nationales de même que des épreuves UCI. J'ai également participé à des courses UCI en Belgique et en France», confie le natif de Lucan, localité située à l'ouest de Dublin.

C'est au début de 2026 qu'il décide de passer professionnel au sein de la Team 7 Eleven CliQQ Roadbike. « Je vis entre les Philippines et la Thaïlande depuis le début de la saison », dit celui qui a fini 43e au classement général final du Tour de Maurice 2026.

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Daniel se dit très fier de ses origines mauriciennes. «Mes grands-parents, mes oncles et tantes ainsi que mes cousins vivent à Maurice et j'aime passer du temps dans l'île. Je suis très fier de mes origines.» Le cycliste ambitionne désormais de porter le maillot quadricolore dans des compétitions dans un proche avenir. «C'est sur que j'aimerais défendre les couleurs de la sélection. J'ai la nationalité mauricienne et je ferai mon possible pour gagner ma place. J'aimerai bien prendre part aux Championnats d'Afrique et à d'autres compétitions internationales avec le maillot de Maurice», dit-il avec entrain.

Il n'y a pas de doute qu'avec sa carrière qui suit une trajectoire ascendante, Daniel Yon Hin sera un atout pour la sélection nationale. Une perspective qui suscite déjà l'intérêt du staff technique mauricien. «Daniel Yon Hin est définitivement un coureur que nous allons suivre de près», a d'ailleurs souligné l'entraîneur national, Vincent Graczyk.