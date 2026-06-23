Ile Maurice: Réforme de la pension - Navin Ramgoolam remballe son projet de «means testing»

Revirement sur l'un des volets les plus controversés du Budget 2026-2027 : la réforme de la pension. Quelques jours après son Grand oral, le gouvernement a décidé de suspendre le projet de means testing, qui prévoyait l'introduction de critères de revenus pour déterminer le montant de la pension de vieillesse.

Dans une déclaration faite au Parlement, hier, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a indiqué avoir tenu compte des nombreuses réactions suscitées par les mesures annoncées vendredi dernier. «J'ai écouté et entendu les points de vue de la population concernant les mesures proposées dans le cadre de la réforme des pensions», a déclaré le chef du gouvernement.

Il a souligné que les Mauriciens sont conscients des défis auxquels est confronté le système actuel de la Basic Retirement Pension (BRP), estimant que celui-ci n'est plus viable à long terme dans sa forme actuelle. Le Premier ministre a également rappelé que les mesures mises en œuvre l'année dernière avaient, selon lui, déjà contribué à améliorer la situation économique et les finances publiques.

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Le chef du gouvernement a révélé avoir tenu, dans la matinée d'hier, une série de consultations avec plusieurs ministres, des techniciens travaillant sur la réforme des pensions ainsi que des responsables du ministère des Finances. L'objectif était d'examiner les différentes propositions formulées et de prendre en considération les préoccupations exprimées par la population. «J'ai pris en compte les suggestions qui ont été faites ainsi que les inquiétudes des citoyens», a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que tout changement apporté au projet initial pourrait avoir des conséquences sur le déficit budgétaire et les finances de l'État.

Premier ajustement

À l'issue de ces discussions, le gouvernement a choisi de mettre en veilleuse le mécanisme de means testing, considéré comme l'un des piliers de la réforme des pensions dévoilée dans le Budget 2026-2027. «Nous avons décidé de suspendre le dispositif de means testing qui avait été proposé», a annoncé Navin Ramgoolam.

Cette décision marque un premier ajustement majeur des mesures budgétaires présentées la semaine dernière et intervient dans un contexte de vives réactions au sein de la population. Depuis l'annonce de la réforme, plusieurs organisations syndicales, associations de retraités et représentants de la société civile ont exprimé leurs réserves quant à l'introduction de nouveaux critères d'éligibilité pour l'octroi de la pension de vieillesse.

Le means testing constituait l'un des éléments centraux de la nouvelle architecture envisagée pour la State Age Pension, qui remplace la BRP. Le mécanisme prévoyait que le montant de la pension ne serait plus accordé de manière uniforme à tous les bénéficiaires, mais serait calculé en fonction du revenu imposable mensuel de chaque retraité.

Ainsi, les personnes dispo- sant des revenus les plus faibles auraient continué à percevoir la pension intégrale. Celles appartenant à des catégories de revenus intermédiaires verraient leur pension réduite, tandis que les personnes dont les revenus dépasseraient le seuil fixé auraient été exclues du dispositif. L'objectif affiché par le gouvernement était de mieux cibler les ressources publiques et d'assurer la viabilité du système de retraite sur le long terme.

Reste désormais à savoir quelles seront les prochaines étapes de cette réforme alors que le dossier de la pension de vieillesse demeure au coeur des préoccupations des Mauriciens et continue d'alimenter les débats sur la scène politique. L'abandon provisoire du means testing pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouvelles consultations, dans un dossier particulièrement sensible qui touche directement des milliers de futurs retraités et qui continue de susciter de nombreuses interrogations au sein de la population.