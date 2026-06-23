Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi annonce une visite en Ituri pour suivre l'évolution de l'épidémie d'Ebla

Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé ce mardi 23 juin, qu'il se rendra prochainement dans la province de l'Ituri afin de s'imprégner de l'évolution de l'épidémie d'Ebola et de suivre personnellement les efforts de riposte déployés sur le terrain.

Cette annonce a été faite à Kinshasa lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, en visite d'État en RDC.

Le chef de l'État congolais a indiqué que la réunion tenue avec la Task Force nationale de lutte contre Ebola a permis de faire le point sur la situation épidémiologique ainsi que sur les mesures de réponse mises en oeuvre.

« Je voudrais aussi, par la même occasion, annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri, justement sur les lieux mêmes de l'épidémie, pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, comme vous pouvez l'imaginer. »

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Félix Tshisekedi a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et la solidarité entre les États africains face aux urgences sanitaires.

Outre la question de l'épidémie d'Ebola, les présidents congolais et burundais ont abordé plusieurs autres dossiers lors de leur entretien bilatéral. Les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la question des réfugiés ainsi que le renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Plaidoyer pour la solidarité africaine face à Ebola

S'exprimant lors de la conférence de presse conjointe avec le président Félix Tshisekedi, le chef de l'État burundais a également plaidé pour une réponse coordonnée fondée sur la prévention, la coopération régionale et la confiance dans les recommandations scientifiques.

Selon Évariste Ndayishimiye, la fermeture des frontières ne constitue pas la meilleure réponse face à l'épidémie. Il a cité l'exemple du Burundi, qui a maintenu ses frontières ouvertes tout en renforçant les mesures de prévention et de surveillance sanitaire.