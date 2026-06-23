Madagascar: Assainissement - Le marché de Scama nécessite un relooking

Une opération d'évacuation des vendeurs occupant les trottoirs aux abords du marché de Scama a été menée samedi dernier. Situé entre Ankilifaly et Betania, le marché se trouve le long de la voie reliant ces deux sous-quartiers. Cette route, récemment réaménagée, est désormais interdite aux vendeurs et aux commerçants. La région Atsimo-Andrefana et la commune urbaine de Toliara y ont installé de petits îlots afin de séparer les deux sens de circulation, vers Betania et en provenance de ce quartier.

« Seulement, ces îlots sont devenus des étals pour les commerçants qui occupent illégalement les lieux, notamment en soirée. Les vendeuses de poissons utilisent le trottoir, qui sert aussi de séparateur de voies. Les véhicules et les cyclo-pousses ne peuvent plus circuler normalement. Il y a toujours d'énormes embouteillages », a souligné Patrick Manasoa, deuxième adjoint au maire de Toliara, qui dirigeait l'opération.

Les commerçants refusent d'intégrer l'intérieur du marché, faute de place et d'éclairage. Mais depuis plusieurs semaines, les trottoirs et les espaces non destinés au commerce sont occupés jour et nuit par les vendeurs. Depuis deux mandats municipaux, le marché de Scama peine à être réorganisé correctement. La saleté y règne, surtout depuis les dernières fortes pluies qui se sont abattues sur la cité du Soleil. Les espaces réservés à chaque catégorie de produits ne sont plus respectés.

« Il est impossible d'y mettre les pieds. Il y a de la boue partout, une boue noire, ainsi que des eaux stagnantes depuis des mois. C'est trop sale pour qu'on puisse y aller », a lâché une mère de famille venue faire ses courses.

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