Madagascar: Évenement - Trente artistes montent sur scène

Inédit. La ville de Toliara a accueilli trente-deux artistes au gymnase couvert dimanche dernier. Des spectacles intéressants n'ont pas eu lieu depuis longtemps dans les grands espaces comme le gymnase couvert ou au stade Maître Kira à Andaboly. Comme les spectacles se résument à des cabarets organisés dans des restaurants ou à la limite au jardin de la mer avec cinq cents personnes au maximum, celui organisé dimanche dernier a fait du bruit.

Dans le cadre de la fête de la musique, les associations de production « TL Production » et « Dreamnest » ont organisé un spectacle avec le chanteur « Meitod», de son vrai nom Adrien Abdullahi. Un chanteur mahorais qui se lance dans des morceaux mélodieux et poétiques, mêlant zouk, RnB et afropop. À ses côtés, le chanteur malgache « Vezoo», évoluant dans un registre similaire et résidant également à l'étranger.

Des chanteurs locaux, comme Madmax, Rijade, Kifr, ALG, Jijih, Darida, Degat Killer, Oley, Young Jeff, Backom le Rasta, Jaovavy, Joyce Mena, Dapo, Donny, Biblah, Fabiango, Delton, Samododo ont chacun chanté trois morceaux. Le show a commencé à 17h au gymnase pour ne finir qu'à 4h du matin et les chanteurs très attendus n'ont pris la scène qu'aux environs du matin. « C'est exceptionnel. C'est un premier show mais je ne m'y attendais pas à avoir du monde », s'est confié en coulisse Young Jeff, un des artistes.

« Le gymnase n'était pas plein à ras bord mais il a attiré du monde. Le tarif n'est pas à la portée de tous à Toliara, avec les 10 000 ariary, 15 000 ariary et 50 000 ariary pour les VIP, autrement, du monde serait venu. Les organisateurs ont juste omis de mentionner que le show allait durer toute la nuit. C'était palpitant pour les parents de ce jeune public », fait remarquer un habitant de la Cité du Soleil.

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