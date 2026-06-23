Sénégal: Energie solaire, lutte contre les inondations - Le pays scelle un partenariat avec Gauff Engineering

23 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Après son audience avec Siemens Healthineers, le Président de la République a reçu Michael Fischer, Directeur général de Gauff Engineering, partenaire de longue date du Sénégal dans l'énergie et les infrastructures.

Selon un communiqué de presse, la conversation est partie de ce qui marche déjà. «Le programme d'électrification rurale, porté par le projet Aser, a montré qu'on pouvait apporter la lumière solaire à des localités que le réseau classique n'avait jamais atteintes.

L'ambition désormais est d'aller plus loin, d'étendre ce modèle à de nouveaux villages et de mettre le solaire au service de l'agriculture, pour irriguer les champs et transformer les récoltes là où elles sont produites », lit-on dans le document.

L'autre grand sujet, précise-t-on, concerne les inondations. Le Chef de l'État a insisté sur la réalisation d'infrastructures d'assainissement pour nos villes comme pour nos campagnes, une meilleure gestion des eaux usées et des eaux de pluie, afin que des quartiers entiers cessent de vivre dans l'angoisse des premières grandes averses.

«Gauff a fait ses preuves sur des chantiers de cette ampleur ailleurs sur le continent, et l'enjeu est d'amener cette compétence ici, sur notre terrain », ajoute le communiqué.

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