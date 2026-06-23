Afrique: Journée germano-sénégalaise de l'économie - A Berlin, Bassirou Diomaye Faye appelle à investir au pays

En visite en Allemagne, le Chef de l'État a présidé le 22 juin 2026, la cérémonie de clôture de la Journée germano-sénégalaise de l'économie, qui a réuni tout au long de la journée les entreprises des deux pays.

Selon un communiqué de presse publié par la Présidence de la République, cette rencontre a débouché sur des engagements précis. Une enveloppe de 20 millions d'euros de la Kfw pour accompagner la transformation verte des Pme sénégalaises ; un projet de production locale de matériel de dialyse avec B. Braun, porteur de transfert de technologie et d'emplois qualifiés ; la formation de jeunes Sénégalais aux métiers de l'industrie automobile avec Daimler Trucks ; la mise en place d'une filière locale de véhicules utilitaires électriques ; et un programme de 100 millions d'euros dédié au stockage frigorifique, appelé à réduire les pertes après récolte et à créer plusieurs milliers d'emplois.

À ces accords, informe la même source, s'ajoutera, dans les prochains jours et en présence du Ministre des Finances, la signature d'un financement de 120 millions d'euros porté par Gauff et l'Aser, qui étendra l'accès à l'électricité de 300 à 750 villages.

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Le Chef de l'État a ensuite rejoint l'Africa Business Hub, où il s'est longuement entretenu avec les dirigeants de plusieurs des plus grandes entreprises allemandes. Il les a invités à investir au Sénégal et a présenté les fondements de la Vision Sénégal 2050, qui prévoit la mobilisation de près de 28 milliards d'euros d'investissements sur cinq ans dans l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie, la santé, le numérique et l'industrie manufacturière.

Selon le document, le Président de la République a particulièrement insisté sur les garanties désormais offertes aux investisseurs. Le nouveau Code des investissements assure l'égalité de traitement entre opérateurs nationaux et étrangers ainsi que la protection contre l'expropriation ; la réforme fiscale instaure un cadre simplifié et prévisible ; et la numérisation des procédures réduit les délais administratifs.

«Le sens de cette après-midi est clair. Le Sénégal réunit la stabilité, les réformes et les ressources ; ses partenaires allemands apportent la technologie, l'expertise et les capitaux. C'est de cette complémentarité que naissent les projets structurants dont bénéficient, au bout du compte, les populations », renseigne la Présidence de la République.