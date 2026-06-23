Cote d'Ivoire: Au pays - Le résultat net de la société Filtisac S.A baisse de plus de 97% en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la société anonyme Filatures, tissages, sacs, Côte d'Ivoire (Filtisac) S.A a enregistré une baisse de 97,49% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers certifiés par les commissaires aux comptes.

Ces états financiers mettent en exergue un résultat net de 466 millions de FCFA contre 19 milliards de FCFA en 2024.

Quant au chiffre d'affaires, il a enregistré une progression de 5% avec une réalisation de 32,108 milliards de FCFA contre 31 milliards de FCFA en 2024.

Dans leur ensemble, les produits de la société se sont repliés de 6%, s'établissant à 34,380 milliards de FCFA contre 33milliards de FCFA en 2024.

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Durant la période sous revue, les achats de marchandises de la société sont en hausse de 1,463 milliard de FCFA à 1,484 milliard de FCFA.

Quant aux achats de matières et autres achats, ils ont augmenté de 1,2 milliard de FCFA à 20 milliards de FCFA contre 19 milliards de FCFA en 2024.

La société Filtisac a vu ses transports se rehausser de 69 millions avec une réalisation de 621 millions de FCFA contre 552 millions de FCFA un an auparavant.

Par contre, les services extérieurs se sont replié de 628 millions, passant de 3,683 milliards de FCFA en 2024 à 3,055 milliards de FCFA en 2025.

Au total, les charges de la société Filtisac SA se sont repliés de 4,16%, s'élevant à 28 milliards de FCFA contre 27 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, la valeur ajoutée connait une hausse de 13%, à 7 milliards de FCFA contre 6 milliards de FCFA en 2024.

Pour ce qui est de l'excédent brut d'exploitation, il a fortement progressé de 217,22%, se situant à 1,501 milliard de FCFA contre 473,316 millions de FCFA en 2024.

A la fin de l'exercice sous revue, le résultat d'exploitation apparait excédentaire de 275,039 millions de FCFA alors qu'il était déficitaire de 882,181 millions de FCFA en 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il enregistre une forte baisse de 97% à 142,325 millions de FCFA contre 4,340 milliards de FCFA en 2024.