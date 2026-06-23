Congo-Kinshasa: Le maire de Matadi interdit tout acte d'exubérance après les épreuves de l'Examen d'État

Face aux risques de débordements qui entourent traditionnellement la fin des épreuves de l'Examen d'État, l'autorité urbaine de Matadi (Kongo-Central) met en garde les élèves finalistes, à deux jours de la fin de cet examen national. Le maire Dominique Nkodia Mbete, a officiellement interdit tout rassemblement festif, défilé improvisé ou tout autre acte d'exubérance sur les artères publiques après la passation des examens.

Inquiète face aux scènes récurrentes de vandalisme, de troubles à l'ordre public et d'accidents de la route, la mairie de Matadi a arrêté des mesures strictes pour encadrer cette session 2026. Dominique Nkodia Mbete appelle les finalistes à une concentration maximale et à un retour immédiat à la maison après chaque journée d'évaluation :

« Nous ne voulons pas de carnaval dans la rue, pas d'actes d'exubérance qui perturbent parfois l'ordre public. Nous décourageons ça, parce que pendant de tels événements, même les gens mal intentionnés en profitent », avertit le maire.

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Par ailleurs, l'autorité urbaine s'attaque au phénomène des « maquis » - ces regroupements d'élèves dans des maisons de fortune pour de « prétendues » révisions de dernière minute : « Venez à l'école, vous présentez l'examen, vous rentrez à la maison », a-t-il martelé.

Les services de sécurité mis à contribution

Pour veiller au grain et éviter toute infiltration de délinquants au milieu des réjouissances des élèves, le maire de Matadi a mobilisé l'ensemble du corps éducatif et sécuritaire de la ville.

Il demande explicitement aux chefs d'établissement, aux inspecteurs ainsi qu'aux forces de l'ordre et de sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter scrupuleusement ces consignes jusqu'à la clôture définitive des épreuves.